الشارقة يعود لطريق الانتصارات.. والفجيرة يوقف مسيرة شباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي (فيديو)

عاد الشارقة، حامل اللقب، إلى طريق الانتصارات، في الدوري الإماراتي، بعد فوزه 3/1 على منافسه اتحاد كلباء، اليوم الأحد، في الجولة الـ15 من المسابقة، في حين فرض الفجيرة التعادل على المتصدر شباب الأهلي دبي.

وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدما 1/0 سجله ريان مينديز في الدقيقة 42، في حين عزز الوافد الجديد كايو لوكاس فيرنانديز تقدم الشارقة بالهدف الثاني في الدقيقة 55.

وأعاد أسامة الشال الإثارة إلى المباراة بعدما سجل هدف التقليص لاتحاد كلباء في الدقيقة 77، لكن محمد خلفان المسماري أمّن النقاط الثلاث للشارقة بهدف في الدقيقة 84.

وهذا الفوز الأول للشارقة في الدوري الإماراتي، بعد التعثر في آخر 5 مباريات، حيث تعادل مع عجمان، ثم خسر 4 مرات متتالية أمام الظفرة والوحدة وشباب الأهلي دبي وخورفكان.

ورفع الفوز رصيد الشارقة إلى 27 نقطة في المركز الثاني مع العين والجزيرة، لكن الأخيرين لعبا مباراة أقل، في حين تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة ثانية فرض الفجيرة التعادل السلبي على شباب الأهلي دبي.

وتصدى لاعبو الفجيرة لكل محاولات المتصدر، لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف، لتتوقف سلسلة انتصارات شباب الأهلي دبي في المسابقة عند 5 انتصارات متتالية، علما أن آخر خسارة له في الدوري الإماراتي تعود إلى 25 أكتوبر الماضي.

ورفع التعادل رصيد شباب الأهلي دبي إلى 36 نقطة، بفارق 9 نقاط عن العين والشارقة والجزيرة، علما أن الشارقة لعب 15 مباراة، مقابل 14 لكل من العين والجزيرة.

أما التعادل فقد رفع رصيد الفجيرة إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي وقت لاحق يلعب الجزيرة مع الوحدة، وحتا مع خورفكان، في ختام مباريات الجولة الـ15.