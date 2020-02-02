كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزيرة ضد الوحدة في الدوري الإماراتي

يتابع عشاق الكرة الإماراتية لقاء ديربي العاصمة أبوظبي بين الجزيرة والوحدة، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي.

ويبحث الفريقان عن تحقيق الانتصار في مباراة الديربي في ظل مواجهة قوية تجمع بين العديد من اللاعبين الموهوبين.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة ضد الوحدة في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة، مساء اليوم الأحد، بتوقيت الإمارات على ملعب ”محمد بن زايد“ بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد العبيدلي.

ترتيب الفريقين

يحتل الجزيرة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن العين و8 نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر.

وسجل الجزيرة 22 هدفا واستقبل 12 هدفا، وحقق الفريق 8 انتصارات من 14 مباراة وتعادل 3 مرات وخسر مثلها، ويبقى هداف الفريق بالدوري النجم علي مبخوت برصيد 9 أهداف.

ويحتل الوحدة المركز السابع برصيد 23 نقطة وحصد الفريق 7 انتصارات من 14 مباراة وخسر 5 مباريات وتعادل مرتين، وسجل الفريق 26 هدفا واستقبل مثلها ويعد هدافه الأرجنتيني سباستيان تيغالي برصيد 12 هدفا.

وأطاح الجزيرة بعقبة الوحدة في كأس رئيس الدولة يوم 24 ديسمبر الماضي وهي آخر مواجهة بين الفريقين بخلاف أن الجزيرة أطاح أيضا بالوحدة برباعية دون رد في ربع نهائي كأس الخليج العربي.

ورغم هذا التفوق إلا أن الجزيرة لا يعرف الفوز بالديربي في بطولة الدوري في آخر لقاءين ويأمل عودة الانتصارات بالدوري في لقاء الديربي.

يوم الديربي ⚽️ #الجزيرة_الوحدة

???? #دوري_الخليج_العربي – الجولة 15

????️ ملعب محمد بن زايد

???? البداية 08:00م – تفتح البوابات 06:00م — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) February 2, 2020

أسلحة الجزيرة

يحشد فريق الجزيرة أسلحته من أجل الفوز وتحسين ترتيب الفريق خاصة أن العين له مباراة مؤجلة بجانب أن الصراع سيكون قويا على المركز الثاني مع انفراد شباب الأهلي دبي بصدارة الترتيب.

وأكد المدرب الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الجزيرة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن فريقه جاهز تماما لمواجهة الديربي موضحا أنه درس فريق الوحدة جيدا ويدرك مدى أهمية المباراة.

ويفتقد الجزيرة خدمات لاعبه سلطان الغافري، ويعتمد الجزيرة على تشكيلته الأقرب التي تضم الحارس علي خصيف وأمامه الرباعي الصربي ميلوس كوسانوفيتش وخليفة الحمادي ومسلم فايز وسالم راشد في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط الجنوب أفريقي ثيولاني سيريرو وبجواره محمد العطاس وعبد الله رمضان بينما يلعب عمر عبد الرحمن ”عموري“ دور صانع الألعاب مع الثنائي الهجومي علي مبخوت والبرازيلي ماركوس كينو.

أوراق الوحدة

يحشد الوحدة أيضا أوراقه لتحقيق الفوز في لقاء الديربي بما يمنح للفريق عدة مكاسب أولها تحسين ترتيبه في جدول الدوري وثانيا الحصول على دفعة معنوية قوية تساهم في مصالحة جماهيره خاصة أن الإدارة أبرمت تعاقدات كبيرة لتدعيم الفريق.

وتعاقد الوحدة مع عدة لاعبين على رأسها اللاعب البلجيكي بول مبوكو والإسباني غاسبار بانديرو والبرازيلي لوكاس بيمينتا والتونسي علاء الدين زهير والكوري الجنوبي ميونغ جي لي بجانب فارس جمعة وخميس إسماعيل وخالد الإبراهيم.

وأكد المدرب الإسباني خوسيه مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الوحدة قبل اللقاء أن المباراة ستكون مهمة للغاية فالجزيرة لن يكون منافسا سهلا بخلاف أجواء الديربي المعروفة مبديا ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز.

ويعتمد الوحدة في تشكيلته على الحارس محمد الشامسي وأمامه رباعي الدفاع محمد المنهالي والكوري الجنوبي تشانغ وو ريم وحسين عباس ومحمد الرفاعي ويقود خط الوسط خميس إسماعيل والكوري الجنوبي ميونج لي مع خبرات إسماعيل مطر وثلاثي الهجوم بول مبوكو وسباستيان تيغالي وطحنون الزعابي.

وقال المدرب المصري أحمد عبد الحليم، المدير الفني الأسبق لفريق الوحدة الإماراتي، لـ“إرم نيوز“، إن مواجهة الوحدة والجزيرة بغض النظر عن ترتيب الفريقين وظروفهما الفنية تبقى مباراة ديربي لها أجواء خاصة.

وأضاف: ”الوحدة بعد تدعيم صفوفه سيكون بحاجة لفوز يمنح الفريق دفعة قوية ويقلل من الوقت المطلوب للانسجام كما أن الجزيرة لديه أوراق مهمة ومميزة وخاصة مبخوت القناص“.