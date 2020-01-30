الوصل يجدد عقد عبدالرحمن صالح

أعلن نادي الوصل الإماراتي، رسميا، تجديد عقد لاعبه عبدالرحمن صالح، حتى العام 2024.

وكتب النادي الإماراتي عبر حسابه في موقع ”تويتر“ ”الوصل يجدد التعاقد مع عبدالرحمن صالح حتى 2024 في إطار خطة النادي للمحافظة على عناصره المتميزة“.

وشارك عبدالرحمن صالح، البالغ من العمر 20 عاما، مع الوصل في 20 مباراة الموسم الحالي.

????| #الوصل يجدد التعاقد مع عبدالرحمن صالح حتى 2024 في إطار خطة النادي للمحافظة على عناصره المتميزة.#ALWASL60 pic.twitter.com/GWhzpRAG6m — Al Wasl SC (@AlWaslSC) January 30, 2020

يشار إلى أن الوصل يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين وفي رصيده 22 نقطة من 14 مباراة.

ويلعب الوصل مع العين يوم 21 فبراير في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، في حين ودع من ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي بالخسارة 1/5 أمام شباب الأهلي دبي.

في سياق متصل، أكد المدرب الروماني ريجيكامب، المدير الفني للوصل أن مباراة العين، السبت، في الجولة الـ15 من الدوري الإماراتي، ستكون أكثر صعوبة، لأنها على أرض وبين جماهير المنافس.

وقال ريجيكامب: ”قدمنا أداء قويا في آخر 4 مباريات، وأتمنى مواصلة ذلك أمام العين وتحقيق الثلاث نقاط، وتعويض خسارتنا بنتيجة سيئة ضد نفس الفريق في الدور الأول“.

أما جورج دوبينغ لاعب الوصل فقال: ”تنتظرنا مباراة صعبة وقوية أمام العين، وهدفنا تقديم مستوى جيد، والسعي بكل جهدنا لتحقيق الفوز“.