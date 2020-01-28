كل ما تريد معرفته عن مباراة العين وبونيودكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا‎

يفتتح فريق العين الإماراتي مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بمواجهة حاسمة ومصيرية أمام بونيودكور الأوزبكي مساء اليوم الثلاثاء، في الدور التمهيدي والأخير للبطولة.

وتبدو طموحات العين الإماراتي كبيرة نحو التأهل لدور المجموعات أملاً في استكمال مشوار الحلم الآسيوي للذهاب بعيداً في البطولة القارية.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العين الإماراتي و بونيودكور الأوزبكي اليوم في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (هزاع بن زايد) في الإمارات في الساعة السابعة إلا الثلث مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة (بي إن سبورتس 3) بصوت المعلق حسن العيدروس.

مشوار الفريقين وتاريخ المواجهات

يخوض العين أول مباراة له بالنسخة الجديدة لدوري الأبطال بينما أطاح بونيودكور بنظيره الزوراء العراقي بنتيجة (4-1) في الدور التمهيدي الثاني.

ويصعد الفائز من مواجهة الليلة لخوض منافسات المجموعة الرابعة التي تضم سباهان اصفهان الإيراني والسد القطري والنصر السعودي.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2017 وفاز العين ذهاباً في أوزبكستان بنتيجة (3-2) وإياباً في الإمارات بنتيجة (3-0).

أسلحة العين

يحشد العين الإماراتي أسلحته لعبور موقعة بونيودكور والتأهل لمرحلة المجموعات، خاصة أن طموح زعيم الكرة الإماراتي لن يتوقف عند حدود المشاركة، بل يأمل تحقيق اللقب الآسيوي الذي حصده الفريق مرة وحيدة عام 2003.

وقال المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين الإماراتي قبل المباراة إنه يدرك جيداً أوراق منافسه، ويعلم أنه يجيد استغلال المساحات والاستفادة من سرعات لاعبيه، مؤكداً أنه سيلعب للتسجيل مبكراً وإحكام السيطرة على المباراة من أجل الفوز والتأهل.

ويعتمد العين على تشكيلته التي تضم الحارس الدولي خالد عيسى وأمامه رباعي الدفاع سعيد جمعة وإسماعيل أحمد والياباني شيوتاني تسوكاسا وسالم عبد الله، بينما يقود خط الوسط أحمد برمان وبجواره يحيى نادر وأمامهما محمد عبد الرحمن كصانع لعب، وعلى الأطراف بندر الأحبابي والبرازيلي كايو بجانب المهاجم التوجولي لابا كودجو.

مفاجآت بونيودكور

يتطلع فريق بونيودكور الأوزبكي لتحقيق المفاجأة وإنهاء مسيرة العين مبكراً، واستكمال المشوار المميز الذي بدأه بالفوز الكبير على الزوراء برباعية في الدور التمهيدي.

وقال المدرب فاديم إبراهيمومف المدير الفني لفريق بونيودكور قبل المباراة إنه حذر لاعبيه من قوة هجوم العين، خاصة أنه تابع المباريات الأخيرة للفريق الإماراتي، ويدرك جيداً مدى قوة العين على أرضه ووسط جماهيره ولكنه سيلعب لحسم التأهل.

ويعتمد بونيودكور على تشكيلته التي تضم الحارس عبدومفالون عبدوزيهالوف وأمامه الرباعي ديلوشد أخميدليف وأنفار جافروف ومراد كولوم خاميدوف وسوخروب ياراشيف للدفاع، مع رباعي الوسط ساردار عبدورايموف وسوخروب عزتوف ولوتيفالا تيريف وجاسبريك جلالدينوف مع ثنائي الهجوم خومين مورتيزوف وبيخودير بارديف.

وأكد المدرب المصري شاكر عبد الفتاح المدير الفني الأسبق لفريق العين الإماراتي لـ“إرم نيوز“ أنه يتابع أداء فريق العين في الفترة الأخيرة ويلاحظ تحسن الأداء الجماعي مع المدرب الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وأوضح أن الفريق سيحاول تقديم أفضل ما لديه لعبور عقبة الفريق الأوزبكي، لكنها مواجهة صعبة لأن بطل أوزبكستان يملك خبرات المشاركة في السنوات الأخيرة بدوري الأبطال.

وأشار إلى أن قوة العين تتمثل في تحركات وخطورة القناص التوجولي لابا كودجو أحد المنافسين بقوة على لقب هدافي الدوري، موضحاً أنه تابع لابا في الموسم الماضي مع نهضة بركان المغربي ويدرك جيداً مدى خطورته وقدراته البدنية والتهديفية التي تجعله مهاجماً مميزاً مع العين.