تقرير: نادي العين يقترب من إبرام 3 صفقات (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إماراتية اليوم الإثنين، أن نادي العين اقترب من التعاقد مع اللاعب الأوزبكي إسلام خان واللاعب البرازيلي نيكولاس ومدافع دولي أسترالي.

وقال حامد الحارثي مقدم برنامج جيم أوفر على قناة أبوظبي: ”العين اقترب كثيرا من التعاقد مع اللاعب الأوزبكي إسلام خان، وهو يلعب في مركز صانع اللعب، إضافة إلى لاعب برازيلي اسمه نيكولاس لوديرو، بالإضافة إلى مدافع من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ويلعب في منتخب أستراليا“.

ويلعب نيكولاس لوديرو، البالغ من العمر 30 عاما مع سياتل ساوندرز الأمريكي منذ العام 2016، وسبق أن لعب مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، وبوتافوغو وكورينثيانز باوليستا البرازيليين، وأياكس أمستردام الهولندي، وناسيونال الأوروغواياني.

ويحتل العين المركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي، وفي رصيده 24 نقطة من 13 مباراة، كما تأهل الفريق للأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا حيث يلعب مع بونيودكور الأوزبكي.

ويلعب العين مع الوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، علما أنه ودع من نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي بركلات الترجيح أمام النصر.