راشد بن حميد النعيمي رئيسا للاتحاد الإماراتي لكرة القدم بالتزكية

اختير راشد بن حميد النعيمي، اليوم الإثنين، رئيسا للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بالتزكية، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأصبح راشد بن حميد الرئيس الحادي عشر للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، منذ تأسيسه العام 1972.

وفي ديسمبر الماضي، تولى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، خلفا لمروان بن غليطة المستقيل، بعد خروج منتخب الإمارات الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج ”خليجي 24“.

يشار إلى أن منتخب الإمارات يحتل المركز الرابع في مجموعته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

وأغلق باب الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم الإمارات دون أن يتقدم أي شخص بأوراق ترشحه لمنافسة راشد بن حميد الذي قدم أوراق ترشحه أمس الأحد، ليضمن الفوز برئاسة الاتحاد بالتزكية.