موعد قرعة دوري الثمانية والأربعة لكأس رئيس الدولة الإماراتي

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن موعد قرعة دوري الثمانية والأربعة لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الكروي 2019-2020.

ووفقا لما ذكره الاتحاد عبر موقعه الرسمي، يوم الأحد، فسوف يتم تنظيم مؤتمر في تمام الساعة السادسة والنصف من، مساء غد الاثنين بأحد الفنادق في دبي، للكشف عن مراسم قرعة دوري الثمانية والأربعة لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الكروي 2019-2020.

وأنهت الأمانة العامة باتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة المسابقات الترتيبات الخاصة بمراسم حفل القرعة التي سيحضرها أعضاء اللجنة الانتقالية وعدد من النجوم السابقين ووسائل الإعلام إلى جانب ممثلي الأندية المتأهلة وهي العين، بني ياس، الشارقة، الظفرة، اتحاد كلباء، شباب الأهلي دبي، الوصل والجزيرة.

وتقام مباريات دور الثمانية يومي الـ21 و الـ22 من فبراير 2020 ، فيما ستقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الـ10 من مارس 2020 وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقا.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، حرص الاتحاد على إنجاح المسابقة الكروية الأغلى بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير جميع عوامل النجاح، مشيرا إلى أن بطولة كأس رئيس الدولة تعد هدفا أساسيا لكل أندية الدولة التي تسعى للوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب الأغلى.

وأضاف، أن نظام إجراء القرعة بعد دور الستة عشر ودور الثمانية يُعطي المسابقة مزيدا من المتعة والإثارة بين الأندية المتنافسة، خاصة بعد أن حققت التجربة نجاحا كبيرا منذ تطبيقها في الموسم قبل الماضي، مشيرا إلى أن حفل الغد سيشهد أولا سحب قرعة مباريات دور الثمانية ثم قرعة مباراتي الدور نصف النهائي.