 فابيو ليما: أتمنى تمثيل منتخب الإمارات وهذه حقيقة رحيلي للدوري الصيني (فيديو) – إرم نيوز‬‎

فابيو ليما: أتمنى تمثيل منتخب الإمارات وهذه حقيقة رحيلي للدوري الصيني (فيديو)

فابيو ليما: أتمنى تمثيل منتخب الإمارات وهذه حقيقة رحيلي للدوري الصيني (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

قال البرازيلي فابيو ليما مهاجم الوصل الإماراتي إن حصول كايو كانيدو مهاجم العين وسبستيان تاغليبو (تيغالي) قائد الوحدة على الجنسية الإماراتية وإمكانية انضمامهما لتشكيلة ”الأبيض“ إضافة كبيرة للفريق، مشيرا إلى ترحيبه باللعب للفريق في حال تلقيه دعوة بذلك.

وحصل المهاجم الأرجنتيني تيغالي على الجنسية الإماراتية قبل أيام ما يعني إمكانية انضمامه للمنتخب فضلا عن أحقية الوحدة في التعاقد مع لاعب أجنبي بديل وهو الوضع ذاته لكانيدو.

وأضاف ليما في لقاء مع قناة ”الشارقة“ الرياضية عقب فوز الوصل على اتحاد كلباء بثنائية دون رد في الدوري: ”انضمام تيغالي وكايو للمنتخب الإماراتي يمثل إضافة كبيرة للفريق وإذا تلقيت دعوة لتمثيل منتخب الإمارات فلن اتردد وهذا شرف لي“.

وتابع ليما البالغ عمره 26 عاما ”أعتقد أن اللاعبين يملكان كل المقومات ويعرفان الكرة المحلية جيدا نظرا للسنوات الطويلة التي قضياها في الإمارات“.

وظهر في بيانات تيغالي البالغ عمره 35 عاما عبر موقع ”دوري الخليج العربي“ على الإنترنت الخاص بالبطولة المحلية في البلاد أنه بات إماراتي الجنسية.

كما سجل الاتحاد الإماراتي كانيدو مهاجم العين على أنه مواطن بعد خوضه نحو خمسة مواسم في الدوري مع الوصل قبل انضمامه للعين.

وعن أنباء انتقاله للدوري الصيني قال فابيو ليما ”هذه مجرد شائعة فأنا أركز تماما مع الوصل فقط“.

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