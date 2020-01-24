فابيو ليما: أتمنى تمثيل منتخب الإمارات وهذه حقيقة رحيلي للدوري الصيني (فيديو)

قال البرازيلي فابيو ليما مهاجم الوصل الإماراتي إن حصول كايو كانيدو مهاجم العين وسبستيان تاغليبو (تيغالي) قائد الوحدة على الجنسية الإماراتية وإمكانية انضمامهما لتشكيلة ”الأبيض“ إضافة كبيرة للفريق، مشيرا إلى ترحيبه باللعب للفريق في حال تلقيه دعوة بذلك.

وحصل المهاجم الأرجنتيني تيغالي على الجنسية الإماراتية قبل أيام ما يعني إمكانية انضمامه للمنتخب فضلا عن أحقية الوحدة في التعاقد مع لاعب أجنبي بديل وهو الوضع ذاته لكانيدو.

وأضاف ليما في لقاء مع قناة ”الشارقة“ الرياضية عقب فوز الوصل على اتحاد كلباء بثنائية دون رد في الدوري: ”انضمام تيغالي وكايو للمنتخب الإماراتي يمثل إضافة كبيرة للفريق وإذا تلقيت دعوة لتمثيل منتخب الإمارات فلن اتردد وهذا شرف لي“.

وتابع ليما البالغ عمره 26 عاما ”أعتقد أن اللاعبين يملكان كل المقومات ويعرفان الكرة المحلية جيدا نظرا للسنوات الطويلة التي قضياها في الإمارات“.

فابيو ليما : كايو وتيجالي اضافة للمنتخب ، واخبار انتقالي للدوري الصيني مجرد شائعات … اذا تلقيت دعوة لتمثيل منتخب الإمارات فلن اتردد وهذا شرف لي … pic.twitter.com/z5q8xBOTzn — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) January 23, 2020

وظهر في بيانات تيغالي البالغ عمره 35 عاما عبر موقع ”دوري الخليج العربي“ على الإنترنت الخاص بالبطولة المحلية في البلاد أنه بات إماراتي الجنسية.

كما سجل الاتحاد الإماراتي كانيدو مهاجم العين على أنه مواطن بعد خوضه نحو خمسة مواسم في الدوري مع الوصل قبل انضمامه للعين.

وعن أنباء انتقاله للدوري الصيني قال فابيو ليما ”هذه مجرد شائعة فأنا أركز تماما مع الوصل فقط“.