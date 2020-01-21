تقارير: الشارقة الإماراتي يحسم صفقة ضم البرازيلي كايو لوكاس قادما من بنفيكا

كشفت تقارير صحفية أن نادي الشارقة الإماراتي أتم صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي كايو لوكاس، قادماً من بنفيكا البرتغالي لمدة 18 شهراً، مقابل 1.5 مليون يورو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة O JOGO البرتغالية، فإن بنفيكا وافق على انتقال لاعب العين الإماراتي السابق إلى الشارقة على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً، نظير حصول النادي البرتغالي على 1.5 مليون يورو، بينما تم وضع بند في عقد اللاعب لانتقاله بشكل نهائي إلى الشارقة مقابل 10 ملايين يورو، وذلك بعد فشل المفاوضات مع الوحدة والنصر السعودي.

يذكر أن كايو انضم إلى بنفيكا قادماً من العين، بعدما تألق اللاعب البرازيلي مع ”الزعيم“ في كأس العالم للأندية 2018، وحصل على لقب ثاني أفضل لاعب في البطولة، ولكن كايو لم ينجح في التألق مع النادي البرتغالي الذي سعى للتخلص من خدماته.

كايو كان قد رحل عن صفوف العين الإماراتي عقب نهاية تعاقده مع البنفسجي، مؤكدًا حينها أن رغبته بارتداء قميص منتخب البرازيل هي السبب خلف رحيله إلى بنفيكا، وخلال فترة لعبه مع العين لمدة 3 مواسم، خاض 93 مباراة، سجل 30 هدفًا، فيما صنع 39 هدفًا.

وعانى كايو من قلة المشاركة هذا الموسم رفقة نادي بنفيكا؛ بسبب عدم اقتناع برونو لاج المدير الفني للفريق بإمكانياته، حيث لم يشارك سوى في 11 مباراة بجميع البطولات، فيما سجل هدفا وحيدا، كما صنع هدفا آخر.