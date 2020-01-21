 رسميا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع بول-خوسيه موبوكو – إرم نيوز‬‎

رسميا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع بول-خوسيه موبوكو

رسميا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع بول-خوسيه موبوكو

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعاقدت شركة نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم مع اللاعب الكونغولي بول-خوسيه موبوكو لمدة موسم ونصف الموسم مع أحقية التجديد لموسم إضافي.

وأعلن النادي الإماراتي عن الصفقة بشكل رسمي متمنيا نجاحه مع الفريق.

وخاض موبوكو، البالغ من العمر 27 عاما ووُلد في كينشاسا، 224 مباراة مع نادي ستاندارد لييغ في الدوري المحلي، وسجل 45 هدفا وصنع 38.

وتعاقد الوحدة في وقت سابق من الشهر الحالي مع خميس إسماعيل لاعب الوصل السابق لمدة موسمين ونصف الموسم.

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