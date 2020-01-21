رسميا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع بول-خوسيه موبوكو

تعاقدت شركة نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم مع اللاعب الكونغولي بول-خوسيه موبوكو لمدة موسم ونصف الموسم مع أحقية التجديد لموسم إضافي.

وأعلن النادي الإماراتي عن الصفقة بشكل رسمي متمنيا نجاحه مع الفريق.

بيان رسمي | بول-خوسيه موبوكو تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب الكنغولي بول-خوسيه موبوكو لمدة موسم ونصف مع أحقية التجديد لموسم إضافي . وتتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب . #WHDFC pic.twitter.com/TkYLuynee7 — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) January 21, 2020

وخاض موبوكو، البالغ من العمر 27 عاما ووُلد في كينشاسا، 224 مباراة مع نادي ستاندارد لييغ في الدوري المحلي، وسجل 45 هدفا وصنع 38.

وتعاقد الوحدة في وقت سابق من الشهر الحالي مع خميس إسماعيل لاعب الوصل السابق لمدة موسمين ونصف الموسم.