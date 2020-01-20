الكونغولي موبوكو في أبوظبي للتوقيع للوحدة الإماراتي

أشارت تقارير صحفية بلجيكية إلى أن الجناح الأيسر بول جوزيه موبوكو القادم من الكونغو الديمقراطية في طريقه للانتقال بشكل نهائي إلى الوحدة الإماراتي قدما من ستاندارد لييغ.

وأشارت صحيفة ”LE SOIR“ الناطقة بالفرنسية إلى أن موبوكو موجود حاليا في أبوظبي للتوقيع على العقد مقابل 1.5 مليون يورو.

وفقد ستاندارد لييغ خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية رينود إيموند بانتقاله إلى نانت الفرنسي، كما سينتقل ديميتري لافالي إلى ماينز الألماني في يونيو/حزيران المقبل.

وقالت الصحيفة إن الوحدة تقدم بعدة عروض لضم موبوكو ووافق ستاندارد لييغ على العرض الثالث الذي بلغ مليونا ونصف المليون يورو وسيتم توقيع العقد في أبوظبي وإعلان الصفقة يوم الثلاثاء.

وخاض موبوكو، البالغ من العمر 27 عاما ووُلد في كينشاسا، 224 مباراة مع ستاندارد لييغ في الدوري، وسجل 45 هدفا وصنع 38.

وتقدم الوحدة بعرض مبدئي بلغ 1.2 مليون يورو لكن ستاندارد لييغ رفض العرض لأهمية اللاعب في الفريق.

وتعاقد الوحدة في وقت سابق من الشهر الحالي مع خميس إسماعيل لاعب الوصل السابق لمدة موسمين ونصف.

واصل الفريق الأول استعداداته للجولة القادمة من دوري الخليج العربي حيث سيواجه العنابي ضيفه حتا يوم الجمعة الموافق 24 من الشهر الجاري على إستاد آل نهيان، ويواصل الفريق الاستعداد بقيادة المدير الفني الإسباني مانويل خيمينز على التمارين البدنية وذلك لرفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

كما ركز على العوامل الذهنية والتكتيكية لتحضير الفريق بالصورة المناسبة للجولة القادمة من دوري الخليج العربي حيث شهدت التدريبات تواجد جميع اللاعبين باستثناء اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي، حيث سينضم اللاعبون إلى التدريبات بجانب زملائهم في الفريق الأول خلال الأيام القادمة.

ويحتل الوصل المركز السابع في الدوري برصيد 18 نقطة بعد 12 جولة متقدما بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن الوحدة.