 الإمارات تودع كأس آسيا تحت 23 عاما بخسارة قاسية أمام أوزبكستان ‎(فيديو) – إرم نيوز‬‎

الإمارات تودع كأس آسيا تحت 23 عاما بخسارة قاسية أمام أوزبكستان ‎(فيديو)

الإمارات تودع كأس آسيا تحت 23 عاما بخسارة قاسية أمام أوزبكستان ‎(فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أكمل منتخب أوزبكستان عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما) بفوزه الثمين 5 / 1 على نظيره الإماراتي الأحد، في دور الثمانية للبطولة المقامة حاليا بتايلاند.

وقلب المنتخب الأوزبكي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 5 / 1 ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة، ويتقدم خطوة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه في البطولة الآسيوية، كما اقترب خطوة مهمة على طريق التأهل لأولمبياد طوكيو.

وكان المنتخب الإماراتي هو البادئ بالتسجيل عن طريق زايد العامري في الدقيقة 13، ولكن المنتخب الأوزبكي رد بقوة عبر ثلاثة أهداف سجلها إلخومجون أليجانوف وإسلومجون كوبيلوف وأويبك بوزوروف في الدقائق 16 و26 من ضربة جزاء و41 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني سجل جاسوربيك ياخشيبوف ونور الله تاختاسينوف الهدفين الرابع والخامس للمنتخب الأوزبكي في الدقيقتين 85 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة على الترتيب.

ويلتقي الأوزبكي في المربع الذهبي نظيره السعودي الذي تأهل لهذا الدور بالفوز بهدف على نظيره التايلاندي السبت.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الحالية إلى أولمبياد 2020 ما يعني أن الفائز من المواجهة بين منتخبي السعودية وأوزبكستان في المربع الذهبي سيتأهل مباشرة للأولمبياد، فيما سيبحث الخاسر عن فرصة أخرى من خلال مباراة تحديد المركز الثالث.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الرياضة
المنتخب الإماراتي
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث