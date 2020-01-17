أهداف مباراة النصر وشباب الأهلي دبي: 1/1 (فيديو)

تقدم نيجريدو مهاجم نادي النصر بهدف في شباك شباب الأهلي دبي، خلال المباراة النهائية التي تقام بين الفريقين ببطولة كأس الخليج العربي.

وأحرز نيجريدو هدفه بعد مرور 7 ثوان من بداية المباراة.

وتعادل يوسف جابر للفرسان من رأسية قوية.

ويبحث الفريقان عن حصد اللقب بعد مشوار طويل ومميز، وتشهد المباراة صراعا كرويا مثيرا بين الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي دبي والكرواتي كورنسلاف يوريشتش مدرب النصر.

يبحث شباب الأهلي دبي عن اللقب الخامس له في بطولة كأس الخليج العربي وهو الفريق الأكثر تتويجا برصيد 4 مرات والفائز بالنسخة الماضية.

وفاز النصر بلقب كأس الخليج العربي مرة وحيدة عام 2015.

وكان آخر لقاء بين الفريقين يوم 24 ديسمبر الماضي في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة وفاز شباب الأهلي دبي بنتيجة 2/1، ويتقابل الفريقان لأول مرة في المباراة النهائية لبطولة الكأس.