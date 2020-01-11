تأجيل مباريات اليوم بمختلف المسابقات الكروية في الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل كافة مباريات، اليوم، في مختلف المسابقات الكروية بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة.

وقال الاتحاد الإماراتي عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“اتحاد الإمارات لكرة القدم يُقرر تأجيل كافة مباريات، اليوم، بمختلف المسابقات الكروية بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة“.

اتحاد الإمارات لكرة القدم يُقرر تأجيل كافة مباريات اليوم بمختلف المسابقات الكروية بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة .. pic.twitter.com/ZDicDgImwD — UAEFA (@uaefa_ae) January 11, 2020

ولُعبت آخر مباريات الدوري الإماراتي، يوم 2 يناير، على أن تبدأ الجولة الـ13 من المسابقة، يوم الخميس 23 يناير.

واختتمت منافسات نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، أمس الجمعة، بتأهل شباب الأهلي دبي والنصر للمباراة النهائية، وشهدت مباراتا نصف النهائي هطول أمطار.

وجاء تأهل ”شباب الأهلي دبي“ على حساب الجزيرة بركلات الترجيح (4/2)، بعد التعادل 2/2، وكذلك تأهل النصر بركلات الترجيح (4/1)، على حساب العين، بعد التعادل 1/1.

يشار إلى أن شباب الأهلي دبي هو حامل لقب بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي برصيد 4 ألقاب، وهو حامل لقب النسخة الأخيرة.

ويتصدر شباب الأهلي دبي كذلك جدول ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين وفي رصيده 29 نقطة من 12 مباراة، بفارق 5 نقاط عن الشارقة الثاني وحامل اللقب.