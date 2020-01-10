شباب الأهلي دبي يقصي الجزيرة بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس الخليج العربي (فيديو)

تأهل فريق شباب الأهلي دبي إلى نهائي كأس الخليج العربي عقب الفوز على الجزيرة بركلات الجزاء، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين بنصف النهائي من كأس الخليج العربي.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، وتم اللجوء إلى ركلات الجزاء التي حسمها الفرسان لصالحهم.

تقدم محمد مرزوق لاعب شباب الأهلي دبي بهدف في شباك الجزيرة، في الدقيقة 30 من انفراد بمرمى فخر أبوظبي.

ونجح عمر عبدالرحمن ”عموري“ في إدراك هدف التعادل للجزيرة مع الدقيقة 58 من تسديدة رائعة.

وتقدم الجزيرة في المباراة للمرة الأولى في الدقيقة 75 من كرة عرضية لعموري، أخطأ مدافع شباب الأهلي وحولها في مرماه.

وبعدها بدقيقة واحدة تعادل كارتابيا لشباب الأهلي من ركلة جزاء.

ولجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء، والتي انتهت بفوز شباب الأهلي بنتيجة 4-2.

وينتظر شباب الأهلي في المباراة النهائية الفائز من مباراة العين ضد النصر.