شباب الأهلي دبي يقصي الجزيرة بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس الخليج العربي (فيديو)

تأهل فريق شباب الأهلي دبي إلى نهائي كأس الخليج العربي عقب الفوز على الجزيرة بركلات الجزاء، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين بنصف النهائي من كأس الخليج العربي.
انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، وتم اللجوء إلى ركلات الجزاء التي حسمها الفرسان لصالحهم.
تقدم محمد مرزوق لاعب شباب الأهلي دبي بهدف في شباك الجزيرة، في الدقيقة 30 من انفراد بمرمى فخر أبوظبي.
ونجح عمر عبدالرحمن ”عموري“ في إدراك هدف التعادل للجزيرة مع الدقيقة 58 من تسديدة رائعة.
وتقدم الجزيرة في المباراة للمرة الأولى في الدقيقة 75 من كرة عرضية لعموري، أخطأ مدافع شباب الأهلي وحولها في مرماه.
وبعدها بدقيقة واحدة تعادل كارتابيا لشباب الأهلي من ركلة جزاء.
ولجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء، والتي انتهت بفوز شباب الأهلي بنتيجة 4-2.
وينتظر شباب الأهلي في المباراة النهائية الفائز من مباراة العين ضد النصر.
#شباب_الأهلي يبلغ نهائي #كأس_الخليج_العربي بفوزه على #الجزيرة بركلات الترجيح بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق #الجزيرة_شباب_الأهلي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/SwGz45ErJl
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 10, 2020
#شباب_الاهلي يتقدم على #الجزيرة بهدف اللاعب محمد مرزوق #كأس_الخليج_العربي #الملعب #الجزيرة_شباب_الاهلي pic.twitter.com/2qjtOExiOm
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 10, 2020
#عموري يتعادل لـ #الجزيرة بهدف جميل..
تسديدة يسارية أرضية تسكن شباك #شباب_الأهلي #الجزيرة_شباب_الأهلي #كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Ub4CDLtLcb
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 10, 2020
#الجزيرة يقلب الطاولة ويتقدم..
عرضية #عموري تتحول إلى المرمى بنيران صديقة#الجزيرة_شباب_الأهلي #كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Q2bpDzwk06
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 10, 2020
الإثارة تتواصل و #شباب_الأهلي يعود سريعاً..#كارتابيا يسجل هدف التعادل في شباك #الجزيرة من ركلة جزاء #الجزيرة_شباب_الأهلي #كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/gvcpSyWb92
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 10, 2020