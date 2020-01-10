المنتخب الإماراتي يتعادل سلبيا مع فيتنام في أمم آسيا تحت 23 عاما

تعادل المنتخب الإماراتي، الجمعة، مع نظيره الفيتنامي سلبيًا في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم تحت 23 عامًا المقامة بتايلاند والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو الصيف الجاري.

بذلك، اكتفى المنتخبان الإماراتي والفيتنامي بالحصول على أول نقطة لهما في بداية المشوار بالبطولة القارية.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب كوريا الشمالية مع الأردن.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.