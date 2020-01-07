مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي الإماراتي لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن جدول مباريات المنتخب الأولمبي المشارك في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية.

ويستهل المنتخب الإماراتي مبارياته بمواجهة فيتنام يوم الجمعة 10 يناير، الساعة 2:15 بتوقيت الإمارات، ثم يصطدم ”الأبيض“ بالمنتخب الكوري الشمالي يوم الإثنين 13 يناير في تمام الساعة 2:15 بتوقيت الإمارات، ثم الأردن يوم 16 يناير في تمام الساعة 5:15 بتوقيت الإمارات.

وأنهى منتخب الإماراتي الأولمبي، أمس الإثنين، معسكره في العاصمة التايلاندية بانكوك، استعدادا لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها تايلاند في الفترة من 8 إلى 26 يناير/كانون الثاني الجاري، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

جدول مباريات منتخبنا الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة ..#الأبيض_الأولمبي #AFCU23 pic.twitter.com/RbeGEwFnmN — UAE NT (@UAEFNT) January 7, 2020

ومن المنتظر أن تغادر البعثة إلى مدينة بوريرام، والتي تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، اليوم الثلاثاء، حيث يلعب منتخب الإمارات إلى جانب منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والأردن.

ونجح المنتخب الإماراتي بالوصول إلى النهائيات بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 7 نقاط من فوزين على لبنان 6-1 وجزر المالديف 3-0 وتعادل أمام السعودية 1-1.

ونجح المنتخب الإماراتي مع مدربه سكورزا بتحقيق لقب بطولة كأس دبي الدولية الودية آخر المحطات الإعدادية قبل النهائيات، متفوقا على منتخبات سوريا والسعودية وأوزبكستان مقابل تعادل أمام كوريا الجنوبية.

يذكر أن البطولة يشارك فيها 16 منتخبا أولمبيا آسيويا يتواجد من بينهم 7 منتخبات عربية، من بينهم المنتخب الإماراتي.