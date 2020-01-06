الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يحدد موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية

حدد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي ولائحتي الانتخابات والاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات.

وعقدت اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس الأحد، في مقر الاتحاد بدبي اجتماعها الثاني برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وفقا لما ذكره الاتحاد عبر موقعه الرسمي.

واطلعت اللجنة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وملاحظات الأعضاء، إذ وافقت على التعديلات تمهيدا لرفعها لاجتماع الجمعية العمومية للاعتماد، وكذلك الموافقة على الموعد المقترح لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم الـ12 من يناير 2020 لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي ولائحتي الانتخابات والاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات.

واعتمدت اللجنة الميزانية العامة لاتحاد الكرة لعام 2020.

واستعرضت اللجنة موضوعات وتوصيات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، إذ تابعت آخر تحضيرات المنتخب الأول ضمن تجمعه الحالي المقام في دبي في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، وكذلك استعدادات المنتخب الأولمبي الموجود حاليا في العاصمة التايلندية بانكوك تأهبا للمشاركة في نهائيات كاس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها إلى ”دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020“ والتي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل.

واعتمدت اللجنة برامج المنتخبات السنية للفترة المقبلة، إذ سيشارك منتخب الشباب مواليد 2001-2002 في بطولة كأس العرب التي ستقام في المملكة العربية السعودية للفترة من الـ 18 من فبراير إلى الـ3 من مارس 2020 ، وبطولة غرب آسيا في لبنان للفترة من الـ14 إلى الـ25 من مارس 2020، فيما سيشارك منتخب الشباب مواليد 2003 في بطولتين وديتين الأولى في هونغ كونغ للفترة من الـ4 إلى الـ10 من فبراير 2020 والثانية في الإمارات من الـ9 إلى الـ16 من إبريل 2020 وذلك ضمن برنامج الإعداد المبكر للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2022 ونهائيات 2023.

وبالنسبة لمنتخب الناشئين تحت 16 سنة الذي يستعد لنهائيات كأس آسيا المقررة في مملكة البحرين 2020 فتم اعتماد برنامج إعداده الذي يشمل تجمعات داخلية وخارجية ولعب بطولة دولية ودية في كرواتيا للفترة من الـ25 من فبراير إلى الـ4 من مارس المقبل ، فيما يشارك منتخب الناشئين تحت 17 سنة مواليد 2006 في بطولة دولية ودية في هونغ كونغ للفترة من الـ4 إلى الـ10 من فبراير 2020 وبطولة دولية أخرى في إيطاليا للفترة من الـ26 من أبريل إلى الـ3 من مايو 2020 ضمن الإعداد المبكر لتصفيات 2022 ونهائيات 2023.

كما تم اعتماد مشاركة المنتخب الوطني لكرة قدم الشاطئية في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين للفترة من الـ28 من نوفمبر إلى الـ5 من ديسمبر 2020.

واعتمدت اللجنة تسمية الدكتور محمد سعيد الحتاوي نائبا لرئيس لجنة المسابقات، فيما تم اعتماد نتائج اختبارات المشاركين في دورة الحكام المستجدين لكرة القدم نوفمبر 2019، وكذلك نتائج اختبارات المشاركين في دورة حكام كرة قدم الصالات أكتوبر 2019.

ووافقت اللجنة على تقديم ملف استضافة المؤتمر السابع للطب الرياضي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 مع تكليف اللجنة الطبية لدراسة كل الأمور الخاصة بالاستضافة ورفع توصياتها قبل يوم الـ9 من يناير الجاري.

واعتمدت اللجنة كذلك الأسماء المرشحة لعضوية لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف وعرضها علي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية .