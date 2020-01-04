هل يكرر بيدرو إيمانويل نجاحات التعاون السعودي مع العين الإماراتي؟

جاء إعلان نادي العين الإماراتي التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل من أجل قيادته في المرحلة المقبلة ليثير التفاؤل في قلوب عشاق جماهير ”الزعيم“؛ لتخطي مرحلة عدم الاستقرار التي عاشها الفريق في الموسمين الماضي والحالي.

وتعرض العين لهزة واضحة بعد رحيل الكرواتي زوران ماميتش، خاصة في ظل عدم نجاح تجربة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو ثم تجربة المدرب الكرواتي إيفان ليكو.

ويبقى السؤال: هل يستعيد العين بريقه محليا وقاريا مع مدربه الجديد بيدرو إيمانويل، الذي خاض تجربة رائعة مع التعاون السعودي وقاد في بداية الموسم فريق ألميريا الإسباني؟ وهو ما ترصده ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

خبرات بيدرو

كان بيدرو إيمانويل، 44 عاما، لاعبا في صفوف بورتو البرتغالي واعتزل عام 2009، ثم اتجه للتدريب مباشرة مع فريق الشباب بنادي بورتو وتم تصعيده في العام التالي كمدرب مساعد لمواطنه فيلاش بواش موسم 2010 – 2011.

وتولى بيدرو فريق كويمبرا البرتغالي موسم 2011 – 2012، وقاده لتحقيق لقب كأس البرتغال، وشارك في الموسم التالي في الدوري الأوروبي وحقق فوزا تاريخيا على أتلتيكو مدريد الإسباني بثنائية دون رد.

وانتقل بيدرو إلى قيادة فريق أروكا البرتغالي ثم أبويل نيقوسيا القبرصي واستوريل البرتغالي والتعاون السعودي ثم ألميريا الإسباني، وفاز بيدرو بلقب كأس قبرص مع أبويل نيقوسيا.

نجاحات التعاون

تبقى التجربة المعروفة للمدرب بيدرو إيمانويل والوحيدة في المنطقة العربية مع التعاون السعودي خلال الموسم الماضي، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الملك على حساب نادي الاتحاد.

واحتل التعاون مع بيدرو المركز الثالث ببطولة الدوري السعودي في الموسم الماضي قبل رحيله عن الفريق.

وحقق الفريق 22 فوزا من 36 مباراة خاضها تحت قيادة بيدرو إيمانويل في الموسم الماضي وتلقى 6 هزائم فقط.

وقال محمد صلاح، مدرب الشعلة السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“: إن تجربة بيدرو في التعاون كانت رائعة، موضحا أن هذه التجربة شجعت فريق ألميريا الإسباني للاستعانة بخدمات بيدرو في بداية مشواره مع المالك الجديد تركي آل الشيخ.

وأضاف: ”بيدرو مدرب يجيد الكرة الدفاعية واقتناص النقاط الثلاث، أسلوبه مثل باقي المدربين البرتغاليين وهو غلق المساحات والاختراق من العمق، وهو ما يجعله خيارا مناسبا لفريق العين الباحث عن البطولات“.

ترتيب أوراق العين

ستكون مهمة بيدرو إيمانويل صعبة مع العين، خاصة أن الفريق لا يمر بأفضل مواسمه، حيث يحتل العين المركز الخامس في جدول الدوري الإماراتي خلال الموسم الماضي بفارق 8 نقاط كاملة عن شباب الأهلي دبي المتصدر، وهو الأمر الذي يجعل مهمة بيدرو في غاية الصعوبة مع العين.

ورغم أن العين سجل 27 هدفا وهو صاحب ثاني أقوى هجوم في الدوري بعد شباب الأهلي دبي، إلا أن القدرات الفردية للتوغولي لابا كودجو صنعت الفارق بتسجيل 10 أهداف بمفرده.

ويعاني العين دفاعيا باستقبال 15 هدفا بجانب أزمة الإصابات التي ضربت الفريق في بداية الدوري، خاصة مع النقص العددي في صفوف العين الذي أضر بنتائج الفريق واشتكى منه أكثر من مرة المدرب السابق الكرواتي إيفان ليكو.

ميركاتو الشتاء

يبقى اختبار ميركاتو الشتاء مهما بالنسبة للعين لتصحيح مساره، خاصة مع التعاقد مع مدرب جديد وهو البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وارتبطت بعض الأسماء بفريق العين في الصيف الماضي مثل الكاميروني لياندرو تاوامبا مهاجم فريق التعاون السعودي، ولكن المدرب المؤقت العراقي غازي فهد أكد حاجة الفريق بصفة أساسية لضم صانع ألعاب مميز لتعويض رحيل عمر عبد الرحمن عموري، وأيضا المصري حسين الشحات، اللذين رحلا العام الماضي.