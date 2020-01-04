العين الإماراتي يقدم مدربه الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل ويكشف تفاصيل ومدة التعاقد

قدم نادي العين الإماراتي مدربه الجديد البرتغالي إيمانويل بيدرو، البالغ 44 عاما، ليقود إدارة الشؤون الفنية لفريق الكرة الأول.

وكشف النادي في البيان الذي نشره على حساباته الرسمية، مساء اليوم، عن مدة عقده مع المدرب البرتغالي والمحددة بموسم ونصف الموسم.

وأشاد الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بجهود اللجنة الفنية للاحتراف، وذلك بعد حسم ملف المدرب الجديد خلال أسبوعين من قرار إقالة الكرواتي إيفان ليكو في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الماضي وحتى اليوم الموافق الرابع من يناير، مؤكدا: “حرصنا اعتماد سياسة واضحة اتساقا مع استراتيجية النادي للوصول إلى أفضل الخيارات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، بعيدا عن مبدأ العاطفة والاستعجال في اتخاذ القرار”.

وأضاف: ”النجاحات التي ارتبطت باسم بيدرو إيمانويل في مسيرته التدريبية، والطموحات المشتركة في كسب التحديات المقررة على الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري بالموسم الحالي، أسهمت في استقرار اللجنة الفنية للاحتراف بالإجماع على المدرب البرتغالي“.

العين يتعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل لمدة موسم ونصف ✍️???? الدرمكي: نثق في قدرات المدرب على إعداد فريق قوي قادر على حصد البطولات الطموحات المشتركة أسهمت في الاستقرار بالإجماع على بيدرو اعتمدنا مبدأ التحليل الفني والمالي والإداري لـ 30 سيرة ذاتية خلال أسبوعين#نادي_العين pic.twitter.com/4yyYMkXCFJ — Al Ain FC (@alainfcae) January 4, 2020

وأكمل: ”شهدت القائمة الأولية لاختيار المدرب الجديد في المرحلة الماضية دراسة 30 سيرة ذاتية من مختلف أنحاء العالم، تم اقتصارها على عشرة مدربين قبل أن يتم الاستقرار على خمسة، وقامت اللجنة الفنية للاحتراف برفع التقارير المطلوبة لمجلس إدارة شركة كرة القدم بعد الفرز والمقارنات، لاتخاذ القرار بناء على التقارير الخاصة بعمليات التحليل الفني والمالي والإداري، بالإضافة إلى المقابلات المتلفزة مع المدربين“.

واستطرد الدرمكي: “الهدف من المقابلات التلفزيونية كان يتمثل في التعرف على شخصية المدرب وطريقة تعامله مع اللاعبين وخطة عمله ومدى شغفه لتحقيق البطولات وقدراته على العمل تحت الضغوطات، واطلاعه على السياسة والخطط الاستراتيجية والقيم المؤسسية وفكرة نظام “الحوكمة” في النادي وثقافة اللاعبين، فضلا عن الإمكانيات التي يتمتع بها”.

وأردف: ”اعتمدت اللجنة الفنية في عملية المقارنة بين المدربين المرشحين على إحصائيات تضمنت سنوات الخبرة والبطولات التي تم تحقيقها، كما كانت هناك مراعاة لقوة الدوريات التي عملوا فيها والفرق التي أشرفوا على تدريبها وخبرة العمل بمنطقة الخليج والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى طريقة اللعب وتوصية آخر ناد تولى تدريبه، إلى جانب العرض المالي والشرط الجزائي ومدة العقد“.

وأكد الدرمكي ثقته في إمكانيات نجوم “الزعيم” على تحقيق أهداف النادي تحت قيادة المدرب البرتغالي، مشيرا إلى أن بيدرو إيمانويل على معرفة جيدة بقدرات لاعبي الفريق من خلال متابعته لمباريات الفريق في الفترة السابقة، وسيكون شريكا أساسيا في القرارات الخاصة بإعداد الفريق خلال الشتاء، بوضع الاحتياجات المطلوبة لتعزيز قوة “الزعيم” والمنافسة على حصد الألقاب.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم إلى أن العين أمام مرحلة حاسمة ومهمة تستدعي تضافر جهود الجميع لبلوغ الطموحات المطلوبة، موضحا: “ثقتنا كبيرة جدا في منظومة العمل بالفريق على تحقيق الأهداف المرجوة، من لاعبين وجهازين فني وإداري، وتأتي في المقدمة بكل تأكيد الأمة العيناوية، الداعم الأساسي لطموحات الفريق وأهم أسباب تفوق “الزعيم” على مر التاريخ، ونتطلع إلى التشجيع الإيجابي للاعبين من على المدرجات ومنصات التواصل الاجتماعي لتجسيد مبدأ تكامل الأدوار كل من موقعه”.

وشكر الدكتور مطر الدرمكي، في ختام حديثه، العراقي غازي فهد مدرب فريق تحت 21 سنة “الرديف” على الجهود التي بذلها خلال الأسبوعين الماضيين عندما أوكلت له مهمة إدارة الشؤون الفنية للفريق الأول “مؤقتا”.