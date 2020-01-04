إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الوحدة الإماراتي

قال نادي الوحدة الإماراتي، اليوم السبت، إنه تم إصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النادي.

وكتب الوحدة في بيان على موقعه على الإنترنت: ”أصدر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي قرارا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم، برئاسة سعادة راشد علي الزعابي وعضوية كل من: عبدالله سالم الجنيبي، عبدالباسط محمد الحمادي، فهد مسعود الجنيبي، الحاي جمعة الرميثي“.

وأضاف: ”يُعمل بهذا القرار لمدة 3 سنوات من تاريخ إصداره“.

ويملك الوحدة 17 نقطة من 12 مباراة في المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين، علما أنه تفوق 2/1 على الشارقة حامل اللقب في آخر مبارياته، وودع الوحدة أمام الجزيرة من دور الـ16 في كأس رئيس الدولة، وأمام الفريق ذاته من ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

ويشارك الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.