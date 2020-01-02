بيدرو إيمانويل مدربا لنادي العين الإماراتي‎ (شاهد)

أعلن نادي العين الإماراتي تعيين البرتغالي بيدرو إيمانويل مدربا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب إيفان ليكو.

وقال العويس في تصريحات تليفزيونية: ”بيدرو إيمانويل هو مدرب العين الجديد، والخيارات كانت موجودة لكن تأخرنا كان لعدة أسباب من ضمنها الشروط التعجيزية لبعض المدربين”.

وأوضح: ”توصلنا للمدرب الذي رأينا أنه يريد أن يذهب بالعين بعيدا في الدوري الإماراتي والبطولة الآسيوية، ويستطيع العودة بالفريق“.

وعن فارق النقاط الثمانية مع شباب الأهلي دبي متصدر الدوري الإماراتي قال: ”الفارق ليس كبيرا ونستطيع العودة”.

يذكر أن بيدرو إيمانويل تولى تدريب نادي التعاون السعودي الموسم المنصرم، وحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في النادي.

ورحل بيدرو عن التعاون وتولى تدريب ألميريا الإسباني لفترة قصيرة مع بداية الموسم الحالي.

"بيدرو إيمانويل هو مدرب #العين الجديد"

ماجد العويس – عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم#جيم_أوفر#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/JUi812M3qQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 2, 2020

تصريحات العويس جاءت بعد خسارة العين أمام شباب الأهلي دبي 2/1، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

دخل العين الشوط الثاني بقوة، وتقدم بهدف عن طريق الياباني تسوكاسا شيوتاني في الدقيقة 50.

وجاء الرد قويا من شباب الأهلي بهدفين عبر أحمد خليل من ضربة جزاء وحارب عبد الله في الدقيقتين 60 و80.

بهذه النتيجة، يحتل شباب الأهلي الصدارة برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد العين عند 21 نقطة في المركز الخامس.