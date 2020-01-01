الوحدة يوقف زحف الشارقة في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

تلقى الشارقة حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم الخسارة الثانية على التوالي بهزيمته 2-1 أمام ضيفه الوحدة، بينما حول النصر تأخره بهدف أمام الجزيرة إلى فوز بالنتيجة ذاتها اليوم الأربعاء.

وتجمد رصيد الشارقة، الذي خسر لأول مرة هذا الموسم الجولة الماضية أمام الظفرة، عند 24 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطتين عن شباب الأهلي دبي المتصدر، الذي يمكن أن يعزز صدارته في حال فوزه على العين غدا الخميس، بينما تقدم الوحدة للمركز السابع برصيد 17 نقطة.

وافتتح عبد الله الكربي ثنائية الوحدة بضربة رأس قوية في الدقيقة 21 إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وبعدها بست دقائق عزز عبد الله غانم مدافع الشارقة النتيجة للضيوف عندما أودع الكرة بالخطأ في مرماه إثر تمريرة عرضية من يحيى الغساني.

وفي الدقيقة 69 قلص ريان مينديز الفارق للشارقة عبر ركلة جزاء.

وفي مباراة أخرى، قفز النصر للمركز الرابع بعدما سجل هدفين في غضون ثلاث دقائق في الشوط الثاني، ليفوز على مستضيفه الجزيرة 2-1.

ورفع النصر، الذي وضع حدا لأربعة انتصارات متتالية للجزيرة في المسابقة، رصيده إلى 23 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن الجزيرة.

ووضع القائد علي مبخوت الجزيرة في المقدمة في الدقيقة 52 عندما تابع تمريرة عرضية من البرازيلي كينو حولها بفخذه للشباك.

وأدرك أنطونيو كارفاليو ”توزي“ التعادل للنصر بتسديدة أرضية زاحفة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 65، قبل أن يسجل القائد ألفارو نيجريدو هدف الفوز بعدها بثلاث دقائق من متابعة تسديدة ارتدت من يد عبد الرحمن العامري حارس الجزيرة.

وحقق اتحاد كلباء انتصاره الرابع في المسابقة بفوزه 3-2 على خورفكان متذيل الترتيب بأربع نقاط.

وبات رصيد كلباء 13 نقطة في المركز التاسع بفضل ثلاثية في الشوط الأول.

وسجل بنييل ملابا ثنائية في الدقيقتين الخامسة و40، بينما أحرز المجري بالاش جوجاك هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وسجل ثنائية خورفكان دودو في الدقيقة 23 وكوامي أوتون القادم من ساحل العاج في الوقت المحتسب بدل الضائع.