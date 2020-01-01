النصر يحول تأخره لفوز ثمين على الجزيرة في الدوري الإماراتي (فيديو)

قلب نادي النصر الطاولة على نظيره الجزيرة، ليحول تأخيره إلى الفوز بنتيجة 2-1، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ 12 من دوري الخليج العربي.

وتجمد رصيد الجزيرة عند 23 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع، فيما صعد النصر إلى المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة.

وانتهى الشوط الأول سلبيا، ومع الدقائق الأولى من الشوط الثاني نجح علي مبخوت في تسجيل هدف الجزيرة بالدقيقة 52، وأدرك النصر التعادل عن طريق أنطونيو كارفالهو في الدقيقة 65.

وأضاف نيغريدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 68، وتمكن الفريق من الحفاظ على فوزه، رغم الضغط المتواصل من الجزيرة، ليقتنص النصر 3 نقاط مهمة مع مطلع العام الجديد.

وضمن الجولة نفسها، فاز اتحاد كلباء على ضيفه خورفكان 3-1، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 13 نقطة وصعد إلى المركز التاسع مؤقتا، وزاد من جراح خورفكان الذي تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.

سجل أهداف اتحاد كلباء، ملابا هدفين في الدقيقتين 5 و40، وجوجاك في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، وأحرز هدف خورفكان الوحيد دودو في الدقيقة 23.