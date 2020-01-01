أهداف مباراة الجزيرة والنصر.. 2-1 لـ“العميد“ (فيديو)

سجل علي مبخوت الهدف الأول لفريق الجزيرة في شباك نظيره النصر، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية عشر للدوري الإماراتي لكرة القدم.
#كينو يفعل كل شيء و #علي_مبخوت يسجل "بالركبة"..#الجزيرة يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 51#الجزيرة_النصر#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/H69uruLs4r
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 1, 2020
وفي الدقيقة 65 يتعادل توزي للنصر.
هدف "نصراوي" رائع..
عمل جماعي مميز بين لاعبي #النصر وتسديدة دقيقة من #توزي يعادل بها النتيجة #الجزيرة_النصر#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Hw8XacjcZW
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 1, 2020
قبل أن يضيف ألفارو نيغريدو الثاني للنصر في الدقيقة 68.
#النصر يقلب الطاولة في دقيقتين.. #نيجريدو يتابع كرة في مرمى #الجزيرة ليتقدم النصر 2-1#الجزيرة_النصر#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/hqO29SeVlb
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 1, 2020
يحتل الجزيرة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، وحصد الفريق 23 نقطة من خلال 7 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.. وسجل الجزيرة 19 هدفا واستقبل 9 أهداف.. ويعد هداف الفريق علي مبخوت برصيد 6 أهداف.
ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 20 نقطة من خلال 6 انتصارات وتعادلين و3 هزائم، وسجل الفريق 15 هدفا واستقبل 12 هدفا، ويعد الإسباني ألفارو نيجريدو هداف الفريق برصيد 4 أهداف.
وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل دون أهداف في كأس الخليج العربي يوم 15 نوفمبر الماضي.