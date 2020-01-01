أهداف مباراة الجزيرة والنصر.. 2-1 لـ“العميد“ (فيديو)

سجل علي مبخوت الهدف الأول لفريق الجزيرة في شباك نظيره النصر، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية عشر للدوري الإماراتي لكرة القدم.

وفي الدقيقة 65 يتعادل توزي للنصر.

قبل أن يضيف ألفارو نيغريدو الثاني للنصر في الدقيقة 68.

يحتل الجزيرة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، وحصد الفريق 23 نقطة من خلال 7 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.. وسجل الجزيرة 19 هدفا واستقبل 9 أهداف.. ويعد هداف الفريق علي مبخوت برصيد 6 أهداف.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 20 نقطة من خلال 6 انتصارات وتعادلين و3 هزائم، وسجل الفريق 15 هدفا واستقبل 12 هدفا، ويعد الإسباني ألفارو نيجريدو هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل دون أهداف في كأس الخليج العربي يوم 15 نوفمبر الماضي.