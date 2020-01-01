تحديد موعد نصف نهائي كأس رئيس دولة الإمارات

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إقامة نصف نهائي كأس رئيس الدولة يوم 10 مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يقام الدور ربع النهائي يومي 21 و22 فبراير المقبل، وتنتظر الأندية المتأهلة سحب قرعة هذا الدور الذي تأهل له كل من العين، بني ياس، الشارقة، شباب الأهلي، الظفرة، الوصل، الجزيرة، واتحاد كلباء.

ورفعت لجنة المسابقات تصورا بسحب قرعة ربع نهائي البطولة يوم 27 يناير الجاري، بانتظار موافقة اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة.

واقترحت اللجنة أحد يومي 18 أو 19 مارس، لإقامة نهائي ”أغلى البطولات“، ومن المنتظر حسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن رابطة دوري المحترفين الإماراتية أعلنت يوم الاثنين الماضي، مواعيد الدور الثاني (مرحلة الإياب) في بطولة دوري الخليج العربي للموسم 2019/2020.

وذكرت الرابطة، أن مباريات الدور الثاني ستنطلق بدءا من الجولة الرابعة عشرة، والتي تقام يومي 28 و29 يناير 2020.

وستستمر المسابقة حتى 14 مارس المقبل، قبل أن تتوقف لفسح المجال للمنتخب الإماراتي في فترة التوقف الدولي، حيث سيواجه منتخبي ماليزيا وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

وأشارت الرابطة، إلى أن موعد نهاية الموسم في الدوري الإماراتي سيكون في تاريخ 28 مايو المقبل، حيث تقام آخر جولات الدوري الإماراتي.

وقررت رابطة دوري المحترفين، إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي في العاشر من يناير المقبل، بناءا على طلب لجنة المنتخبات حسب بيان الرابطة.