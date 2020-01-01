الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزيرة ضد النصر في الدوري الإماراتي

يخوض فريق الجزيرة مواجهة قوية ضد ضيفه النصر اليوم الأربعاء في الجولة الثانية عشر للدوري الإماراتي لكرة القدم.

يبدو اللقاء مهما بين الجزيرة والنصر في ظل سباق مثير على صدارة ترتيب دوري الخليج العربي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الجزيرة والنصر في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”محمد بن زايد“ بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي في الساعة السادسة والربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض ودبي الرياضية بصوت المعلق أحمد العبيدلي.

ترتيب الفريقين

يحتل الجزيرة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، وحصد الفريق 23 نقطة من خلال 7 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.. وسجل الجزيرة 19 هدفا واستقبل 9 أهداف.. ويعد هداف الفريق علي مبخوت برصيد 6 أهداف.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 20 نقطة من خلال 6 انتصارات وتعادلين و3 هزائم، وسجل الفريق 15 هدفا واستقبل 12 هدفا، ويعد الإسباني ألفارو نيجريدو هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل دون أهداف في كأس الخليج العربي يوم 15 نوفمبر الماضي.

الجزيرة.. ومواصلة الانتصارات

يبحث الجزيرة عن مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الخامس على التوالي وهو ما أكده المدرب الهولندي مارسيل كايزر للاعبيه قبل المباراة رافضا التأثر بالغيابات.

ويغيب عن الجزيرة عدة لاعبين على رأسهم الحارس علي خصيف وخلفان مبارك وسلطان الغافري ، ويعتمد الجزيرة على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس عبد الرحمن العامري وأمامه رباعي الدفاع الصربي ميلوس كوسانوفيتش وخليفة الحمادي ومحمد فوزي وسالم راشد.

ويقود خط الوسط الجنوب إفريقي ثيولاني سيريرو وبجواره عبد الله رمضان وأمامها عمر عبد الرحمن ”عموري بينما يقود الهجوم علي مبخوت وخلفه البرازيلي ماركوس كينو والمغربي مراد باتنة.

النصر.. وطموح المنافسة

يتطلع فريق النصر بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونوسلاف يوريتش للدخول بقوة في سباق المنافسة على الصدارة وهو ما يأتي من خلال مباراة الجزيرة لاقتحام المربع الذهبي.

ويعاني النصر بشكل واضح من المشاكل التهديفية خاصة أنه سجل 15 هدفا في 11 مباراة مع توقف أهداف نجمه الإسباني القدير ألفارو نيجريدو وهو ما أثر على القدرات الهجومية للفريق.

ويغيب عن النصر المدافع البرازيلي جلوبار ليما، ويعتمد النصر على تشكيلته التي تضم الحارس أحمد شامبيه وأمامه رباعي الدفاع مبارك سعيد ومحمد عايض ومحمود خميس وسعيد سويدان.

ويقود خط الوسط التشيلي استيبان بافيز وبجواره البرتغالي أنتوني توزي وطارق أحمد وأمامهم الثنائي حبيب الفردان والهولندي براندلي كيواس مع المهاجم الإسباني نيجريدو.

وقال شاكر عبد الفتاح مدرب العين الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن مباراة الجزيرة والنصر ستكون مواجهة تكتيكية خاصة بين يوريشتش الذي يجيد اللعب الجماعي وغلق المناطق الدفاعية أمام المنافسين.

وأوضح أن الجزيرة لديه قوة هجومية ضاربة تجعله مرشحا للتتويج باللقب رغم عدم الاستقرار الذي عانى منه الفريق في بداية الموسم ولكن كايزر أعاد التوازن والجميع تابع عودة الانتصارات للفريق في الفترة الأخيرة وتحقيق 4 انتصارات متتالية ببطولة الدوري.

وأشار إلى أن صيام نيجريدو التهديفي وعدم وجود لاعب مؤثر في خط الهجوم بالنسبة للنصر يضعف القوى التهديفية للضيوف ولكن الجزيرة لديه قدرات فردية تصنع الفارق خاصة مع وجود عموري وكينو مبديا دهشته من تسجيل الجزيرة 19 هدفا فقط في مرمى المنافسين.