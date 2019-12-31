فيفا: علي مبخوت أفضل هداف على مستوى كرة القدم الدولية للرجال لعام 2019

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، عن أبرز الأرقام التي شهدها عالم كرة القدم على مدار عام 2019.

وأكد أن النجم الإماراتي علي مبخوت، لاعب الجزيرة، يعد أفضل هداف على مستوى كرة القدم الدولية للرجال لعام 2019 بتسجيله 16 هدفا في 13 مباراة، بمعدل تهديفي 1.23 هدف.

وجاء في المركز الثاني المعز علي، لاعب منتخب قطر برصيد 15 هدفا في 20 مباراة، ثم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، برصيد 14 هدفا من 10 مباريات.

يذكر أن المنتخب الإماراتي استهل العام بالمشاركة في بطولة كأس آسيا التي استضافتها دولة الإمارات، لكنه خرج من نصف النهائي، بعدما كانت الآمال معلقة بالوصول إلى المباراة النهائية.

وعلى الرغم من وداع البطولة، فإن علي مبخوت نال جائزة أفضل هداف في آسيا برصيد 9 أهداف، متفوقا على الكويتي جاسم الهويدي والعراقي يونس محمود صاحبي الأهداف الـ8.

المنتخب شارك لاحقا في بطولة كأس الخليج العربي ”خليجي 24“، وودع من مرحلة المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث للمجموعة الأولى.

لكن أيضا أثبت علي مبخوت جدارته بصنع الابتسامة الإماراتية؛ بعدما انتزع صدارة هدافي المسابقة برصيد 5 أهداف.

علي مبخوت أيضا عادل رقم منصور مفتاح ”13 هدفا“، كرابع أفضل هداف في تاريخ بطولات كأس الخليج.

كما أصبح مبخوت، البالغ 29 عاما، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات برصيد 54 هدفا، بعدما سجل ثلاثية في مرمى إندونيسيا في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وكان الرقم السابق بحوزة الأسطورة عدنان الطلياني، صاحب 52 هدفا في 161 مباراة خاضها مع ”الأبيض“. وكان مبخوت قد سجل في 2015 أسرع هدف في تاريخ كأس آسيا، بعد مرور 14 ثانية فقط على انطلاق المباراة بين الإمارات مع البحرين.