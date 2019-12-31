صدارة شباب الأهلي في اختبار قوي أمام العين

سيخوض شباب الأهلي دبي اختبارا محفوفا بالأمل للاحتفاظ بصدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عندما يلعب في ضيافة العين يوم الخميس وقبل توقف المسابقة لثلاثة أسابيع.

وانتزع شباب الأهلي صدارة الدوري يوم السبت عندما قدم عرضا رائعا وفاز 5-صفر على اتحاد كلباء واستغل هزيمة الشارقة، المتصدر السابق، بنتيجة 3-1 أمام الظفرة قبلها بيوم واحد.

وبات رصيد شباب الأهلي 26 نقطة من 11 مباراة، مستفيدا من الفوز خمس مرات في آخر ست مباريات، ويتقدم بنقطتين على الشارقة حامل اللقب الذي تراجع إلى المركز الثاني.

ويأتي الجزيرة ثالثا برصيد 23 نقطة وربما يتساوى في رصيد النقاط مع شباب الأهلي، ولو بشكل مؤقت، إذا فاز على النصر في افتتاح الجولة الجديدة غدا الأربعاء.

وإذا كان شباب الأهلي يعيش حالة من التألق، بعدما حقق فوزا كبيرا بفضل ثلاثية الهداف أحمد خليل، فإن منافسه العين سيخوض المباراة بروح معنوية عالية أيضا.

وتفوق العين خارج الأرض 2-صفر على الوحدة في الجولة الماضية ليعزز موقعه في المربع الذهبي برصيد 21 نقطة ويدرك تماما أن الانتصار على المتصدر سيمنحه دفعة هائلة للمنافسة على القمة.

لكن الشارقة، الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر أربع مباريات، سيأمل في فرض الضغط والعودة إلى الطريق الصحيح سريعا عندما يستضيف الوحدة مساء الأربعاء وقبل يوم واحد من القمة المرتقبة.

ونقل حساب الشارقة على تويتر عن مدربه عبد العزيز العنبري قوله يوم الاثنين ”استعداداتنا للمباراة جيدة رغم قصر الفترة. نسعى إلى تقديم مباراة جيدة مع إخواننا في الوحدة قبل التوقف“.

وأضاف ”ما قدمه الوحدة أمام العين يمثل تأكيدا على أن الفرق الكبيرة لا تتأثر.. النتائج السلبية لمنافسنا ستمنحه دافعا إضافيا“.

وتابع ”الوجود في المنافسة شيء إيجابي وأتمنى أن يتجاوز الفريق الخسارة السابقة. الأهم بالنسبة لنا وإدارة النادي استمرار الفريق في المنافسة مع فرق المقدمة كما كان بالسابق“.

وسيتطلع الظفرة سادس الترتيب برصيد 17 نقطة إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي عندما يواجه حتا صاحب المركز قبل الأخير والذي خسر في آخر أربع مباريات.

كما سيلعب اتحاد كلباء مع خورفكان والوصل مع بني ياس والفجيرة مع عجمان قبل أن تتوقف المسابقة لثلاثة أسابيع.