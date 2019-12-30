الاتحاد الإماراتي يطلق 3 برامج تطويرية للارتقاء بالصافرة الإماراتية

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إطلاق 3 برامج تطويرية للارتقاء بالصافرة الإماراتية.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”انطلاقا من كون قطاع التحكيم يمثل ركيزة أساسية وعنصرا مهما في المنظومة الكروية، أطلق اتحاد الكرة اليوم 3 برامج تطويرية للارتقاء بالصافرة الإماراتية وتحسين أداء الحكم الإماراتي محليا وقاريا وعالميا.

وأوضح الاتحاد الإماراتي أن البرامج الثلاثة هي: 1. البدء في تأسيس مشروع أكاديمية حكام المستقبل، والتي ستكون مدرسة تحكيمية جامعة وشاملة لتجهيز قضاة الملاعب بحسب معايير وشروط عالمية.

2.إطلاق مشروع التعليم المستمر من خلال تصميم برامج تعليمية على المستويات الفنية والإدارية والإلمام بقانون كرة القدم، وسيفتتح السيد كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا هذا المشروع.

3. تدشين مشروع مهم لتطوير واقع المنظومة التحكيمية وهو ”برنامج معايشة“، إذ سيتم إرسال طواقم إلى دول كأمريكا والسويد واليابان وأوزبكستان؛ لمعايشة التجارب الناجحة والاستفادة منها وتبادل الخبرة معهم.