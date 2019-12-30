يوفانوفيتش: وضع المنتخب الإماراتي لا يرضي أحدا مطلقا.. وسنتغلب على المرحلة الصعبة (فيديو)

قدم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم الاثنين، مدربه الجديد الصربي إيفان يوفانوفيتش لوسائل الإعلام، كاشفا عن أبرز تصوراته للمرحلة المقبلة مع ”الأبيض“.

وتعاقد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مع الصربي إيفان يوفانوفيتش لتولي قيادة المنتخب الوطني، وذلك خلفا للهولندي بيرت فان مارفيك المقال من منصبه بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كأس الخليج ”خليجي 24″، التي أقيمت مؤخرا في الدوحة.

وقال غانم الهاجري، رئيس لجنة المنتخبات، في بداية المؤتمر: ”وضعنا معايير لاختيار مدرب المنتخب وانطبقت على يوفانوفيتش وسنوفر له كل سبل النجاح. دور المدرب جزء من النجاح والأجزاء الأكبر مهمتنا وسنعمل على توفيرها“.

#يوفانوفيتش: من الطبيعي في كرة القدم المرور بمطبات صعبة ولكننا سنعبرها

ومؤمن بأن اللاعبين لديهم الرغبة في تمثيل المنتخب بكل قوة بهدف تغيير الصورة

وإلا لما وافقت على تدريب المنتخب.. pic.twitter.com/RwyYyZSPgx — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 30, 2019

وأضاف: ”منتخبنا سيخوض 3 مباريات في التصفيات داخل الدولة ونحتاج للجماهير وأن يقوم الإعلام بدوره.. بطاقة العبور للدور الثالث في تصفيات المونديال ليست سهلة ولكنها أيضا ليست مستحيلة“.

وتابع: ”اتفاقنا مع المدرب واضح ويرضي جميع الأطراف والفترة الأولى فيه 6 أشهر وبعدها سيكون لكل حادث حديث“.

يوفانوفيتش

من جانبه، قال يوفانوفيتش: ”سنعمل لأن يخرج المنتخب الإماراتي من أزمة سوء النتائج في التصفيات وسنقاتل للتأهل.. سنعلن قائمة المنتخب الوطني بعد نهاية الجولة 12.. أحتاج اللاعبين لعدة أيام لنتعرف على بعضنا البعض عن قرب. وهذا هو هدفنا في معسكر يناير“.

وأردف: ”المنتخب الإماراتي في موقف صعب، وقبول المهمة تحد شخصي.. مؤمن جدا بقدرات لاعبي المنتخب وأعلم كل لاعب منهم جيدا وأتابع الدوري دون انقطاع خلال 6 سنوات مضت“.

واستطرد: ”من المستحيل أن يقبل أي مدرب بتدخل الإدارة في عمله مع المنتخب واختيار القائمة نيابة عنه، هذا الكلام لم يحدث ولن يحدث في أي مكان وليس فقط في الإمارات“.

#يوفانوفيتش: لن أتحدث كثيراً عن الدوري.. هدفي وتركيزي فقط هو التأهل للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم والخروج من الموقف الحالي..

المنتخب لا يستحق المركز الحالي في التصفيات pic.twitter.com/iJdHRGYs9S — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 30, 2019

وشدد: ”أعرف كل التفاصيل عن الكرة الإماراتية.. وضع المنتخب حاليا لا أحد يرضى به مطلقا وسأعمل على تصحيحه خلال المرحلة المقبلة.. سنعمل بكل جدية للمرور من هذه المرحلة الصعبة التي أراها عادية في كرة القدم وسنتغلب عليها“.

وأبرز: ”نحتاج للفوز في 4 مباريات، وحتى يتحقق ذلك يجب خوض كل مباراة بأفضل لاعبين على الساحة حتى لو أعمارهم 36 عاما.. سنختار أجهز اللاعبين بدنيا وذهنيا ولن ننظر لأعمارهم“.

وأكمل: ”لن أتحدث كثيرا عن الدوري.. هدفي وتركيزي فقط هو التأهل للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم والخروج من الموقف الحالي.. المنتخب لا يستحق المركز الحالي في التصفيات“.

وأوضح: ”وجود اللاعبين الأجانب في الدوري يرفع من مستوى المسابقة ويفيد اللاعبين المواطنين ويخلق التنافس والجودة“.

وأشار المدرب الصربي: ”من الطبيعي في كرة القدم المرور بمطبات صعبة ولكننا سنعبرها، ومؤمن بأن اللاعبين لديهم الرغبة في تمثيل المنتخب بكل قوة بهدف تغيير الصورة وإلا لما وافقت على تدريب المنتخب“.

ويستعد ”الأبيض“ لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في شهر مارس/آذار المقبل، حين يواجه ضيفه منتخب ماليزيا في 26 مارس، ثم يحل ضيفا على إندونيسيا يوم 31 من الشهر ذاته، ويواجه تايلند وفيتنام على أرضه يومي 4 و 9 يونيو المقبل.