شاهد: لقطات من حفل زواج عموري‎

أشهر عمر عبدالرحمن ”عموري“ نجم نادي الجزيرة الإماراتي وقائد منتخب الإمارات، زواجه خلال حفل كبير ضم أصدقاءه وأقاربه.

وتواجد النجم ناصر الشمراني، والمعلق فارس عوض في حفل الزفاف، بالإضافة إلى أصدقاء وأقارب اللاعب.

يذكر أن عموري انضم إلى الجزيرة في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر بعدما فشل بتجديد عقده مع الهلال السعودي، وكذلك لم يتمكن من العودة إلى فريقه العين الإماراتي.

من تواجد ناصر الشمراني في زواج عموري pic.twitter.com/XwEFbo3ZIP — عَ (@3boosh123) December 29, 2019

زواج عموري اليوم في الرياض

الله يوفقه في حياته الجديده❤️ pic.twitter.com/AqY1joW3eu — عَ (@3boosh123) December 29, 2019

الله يبارك لك يا خوي @Amoory10

و يجمع ما بينكم في خير ♥️#زواج_عموري pic.twitter.com/O2nts5aJTb — ناصر القحطاني (@nasserq911) December 29, 2019

بارك الله لهما، وبارك عليهما، وجمع بينهما في خير

مُبارك لك زواجك، وعسى الله يتمم أفراحك، ويديم عليكم الفرح والسرور #زواج_عمر_عبدالرحمن pic.twitter.com/pkUvhkA50K — أحمد باقطيان (@abaqtian) December 29, 2019

المعرس عمر عبدالرحمن في حفل زفافه اليوم.

— الف مبروك عموري ????❤️ pic.twitter.com/40rXAG0OBL — UAE Sports News ???????? (@action_news) December 29, 2019

وقضى عموري الموسم المنقضي مصابًا بقطع في الرباط الصليبي، ليضيع موسمه الوحيد مع الزعيم السعودي دون المشاركة سوى في 5 مباريات.

وأرجع عموري تألقه هذه الفترة إلى زملائه بالفريق في نادي الجزيرة، مؤكدًا أن فريقه لن يكتفي بالمنافسة فقط على البطولات هذا الموسم.