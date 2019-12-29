 شاهد: لقطات من حفل زواج عموري‎ – إرم نيوز‬‎

شاهد: لقطات من حفل زواج عموري‎

شاهد: لقطات من حفل زواج عموري‎

المصدر: فريق التحرير

أشهر عمر عبدالرحمن ”عموري“ نجم نادي الجزيرة الإماراتي وقائد منتخب الإمارات، زواجه خلال حفل كبير ضم أصدقاءه وأقاربه.

وتواجد النجم ناصر الشمراني، والمعلق فارس عوض في حفل الزفاف، بالإضافة إلى أصدقاء وأقارب اللاعب.

يذكر أن عموري انضم إلى الجزيرة في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر بعدما فشل بتجديد عقده مع الهلال السعودي، وكذلك لم يتمكن من العودة إلى فريقه العين الإماراتي.

وقضى عموري الموسم المنقضي مصابًا بقطع في الرباط الصليبي، ليضيع موسمه الوحيد مع الزعيم السعودي دون المشاركة سوى في 5 مباريات.

وأرجع عموري تألقه هذه الفترة إلى زملائه بالفريق في نادي الجزيرة، مؤكدًا أن فريقه لن يكتفي بالمنافسة فقط على البطولات هذا الموسم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أسرار نجوم الرياضة
الرياضة
تاغ
رياضة
عمر عبدالرحمن عموري
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث