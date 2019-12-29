نادي الوحدة الإماراتي يفسخ عقد الإسباني كارلوس لوبيز (شاهد)

أعلن نادي الوحدة الإماراتي إنهاء تعاقده مع الإسباني كارلوس لوبيز، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأصدر نادي الوحدة بيانًا قال فيه:“قررت إدارة نادي الوحدة الرياضي الثقافي الاستغناء عن لاعب الفريق الأول الإسباني كارلوس لوبيز وذلك لأسباب فنية“.

وأضاف مجلس الوحدة في بيانه:“تتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب في المستقبل“.

بيان رسمي | كارلوس لوبيز قررت ادارة نادي الوحدة الرياضي الثقافي الاستغناء عن لاعب الفريق الاول ، الاسباني كارلوس لوبيز وذلك لاسباب فنية. وتتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب في المستقبل. pic.twitter.com/qFqSGqEERR — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) December 29, 2019

وجاء رحيل لوبيز بعد ساعات من إنهاء عقد المحترف الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، مع النادي بالتراضي، والرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشرت صحيفة ”الاتحاد الرياضي“ الإماراتية تقريرًا أشارت فيه إلى أن ميليسي اتفق مع إدارة النادي على فسخ عقده بالتراضي، وسيرحل اللاعب للعب في أحد أندية الدرجة الأولى في أمريكا الجنوبية

وأشارت إلى أن المحترف الأوروغوياني رفض الإفصاح عن أسباب رحيله، مؤكدًا أنها ”أسباب شخصية“.