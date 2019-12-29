 نادي الوحدة الإماراتي يفسخ عقد الإسباني كارلوس لوبيز (شاهد) – إرم نيوز‬‎

نادي الوحدة الإماراتي يفسخ عقد الإسباني كارلوس لوبيز (شاهد)

نادي الوحدة الإماراتي يفسخ عقد الإسباني كارلوس لوبيز (شاهد)

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي الوحدة الإماراتي إنهاء تعاقده مع الإسباني كارلوس لوبيز، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأصدر نادي الوحدة بيانًا قال فيه:“قررت إدارة نادي الوحدة الرياضي الثقافي الاستغناء عن لاعب الفريق الأول الإسباني كارلوس لوبيز وذلك لأسباب فنية“.

وأضاف مجلس الوحدة في بيانه:“تتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب في المستقبل“.

وجاء رحيل لوبيز بعد ساعات من إنهاء عقد المحترف الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، مع النادي بالتراضي، والرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشرت صحيفة ”الاتحاد الرياضي“ الإماراتية تقريرًا أشارت فيه إلى أن ميليسي اتفق مع إدارة النادي على فسخ عقده بالتراضي، وسيرحل اللاعب للعب في أحد أندية الدرجة الأولى في أمريكا الجنوبية

وأشارت إلى أن المحترف الأوروغوياني رفض الإفصاح عن أسباب رحيله، مؤكدًا أنها ”أسباب شخصية“.

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