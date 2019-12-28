العين يسقط الوحدة.. وشباب الأهلي دبي يكتسح اتحاد كلباء وينتزع صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

اكتسح شباب الأهلي دبي نظيره اتحاد كلباء بخماسية نظيفة، ليقتنص صدارة ترتيب الدوري الإماراتي، اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة من البطولة.

وجاءت خماسية الأهلي في شباك اتحاد كلباء عن طريق كل من: أحمد خليل 3 أهداف “هاتريك” وفيردريكو، وليوناردو دا سيلفا.

وانتزع شباب الأهلي دبي صدارة جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما حل كلباء في المركز الحادي عشر ومعه 10 نقاط من 11 مباراة لعبها كل فريق.

واستغل شباب الأهلي بعد صدارته اليوم لجدول الترتيب، سقوط الشارقة، أمس، أمام الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مباريات الجولة الحادية عشرة.

خماسية شباب الاهلي .. خماسية الصدارة ???????? pic.twitter.com/a0L9xlh56c — حدث الرياضة (@UAESoccer) December 28, 2019

وفي مباراة أخرى، اقتنص العين فوزًا مهمًا على نظيره الوحدة بهدفين نظيفين، على استاد آل نهيان ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة.

وسجل اللاعب عبدالله الرفاعي لاعب الوحدة هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42، قبل أن يضيف لابا كودجو الهدف الثاني في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

ووصل العين إلى النقطة 21 بعد أن لعب 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات، وتعادل في 3، وخسر في مباراتين، بينما جاء الوحدة في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.