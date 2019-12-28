هدف مباراة الوحدة والعين.. 1-0 لـ“الزعيم“ (فيديو)

سجل عبد الله إسماعيل الرفاعي، لاعب الوحدة، هدفا في مرماه عن طريق الخطأ، ليضع العين في المقدمة، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على إستاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري الإماراتي.

ويحتل العين المركز الرابع برصيد 18 نقطة بينما يحتل الوحدة المركز السابع برصيد 14 نقطة.

وحقق العين 5 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر مرتين، وسجل الزعيم 24 هدفا واستقبل 13 هدفا.

وأحرز أصحاب السعادة 4 انتصارات وتلقوا 4 خسائر وتعادلوا مرتين، وسجل الفريق 20 هدفا واستقبل 22 هدفا.