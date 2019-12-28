هدف مباراة الوحدة والعين.. 1-0 لـ“الزعيم“ (فيديو)

سجل عبد الله إسماعيل الرفاعي، لاعب الوحدة، هدفا في مرماه عن طريق الخطأ، ليضع العين في المقدمة، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على إستاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري الإماراتي.
#العين يتقدم على #الوحدة بهدف اللاعب عبدالله الرفاعي بالخطأ في مرماه #دوري_الخليج_العربي #الملعب #الوحدة_العين pic.twitter.com/wVfGbvgoZO
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 28, 2019
ويحتل العين المركز الرابع برصيد 18 نقطة بينما يحتل الوحدة المركز السابع برصيد 14 نقطة.
وحقق العين 5 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر مرتين، وسجل الزعيم 24 هدفا واستقبل 13 هدفا.
وأحرز أصحاب السعادة 4 انتصارات وتلقوا 4 خسائر وتعادلوا مرتين، وسجل الفريق 20 هدفا واستقبل 22 هدفا.