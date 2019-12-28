الجزيرة يواصل ضغطه على قمة ترتيب الدوري الإماراتي بفوزه على بني ياس (فيديو)

واصل الجزيرة ضغطه على الشارقة المتصدر ووصيفه شباب الأهلي دبي بفوزه 2-1 على مستضيفه بني ياس، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم السبت.

ويملك الشارقة، الذي قد يفقد الصدارة اليوم، 24 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي دبي الذي يملك 23 نقطة مثل الجزيرة، وسيتصدر المسابقة في حال فوزه على اتحاد كلباء في وقت لاحق اليوم.

وتلقى بني ياس الخسارة الرابعة في 11 مباراة ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم بيدرو كوندي لبني ياس في الدقيقة 39، لكن بعدها بأربع دقائق أرسل المغربي مراد باتنة تمريرة عرضية أودعها سالم علي مدافع بني ياس بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 1-1.

وتسبب باتنة في فوز الجزيرة عندما حصل على ركلة جزاء نفذها القائد علي مبخوت بنجاح في الدقيقة 70.

وواصل النصر نتائجه الرائعة مؤخرا عندما حقق فوزه الثاني على التوالي والسادس في المسابقة بانتصاره 1-صفر على ضيفه الفجيرة.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر محمود خميس من ركلة مباشرة رائعة في الدقيقة 67.

وتقدم النصر للمركز الرابع برصيد 20 نقطة مقابل تسع نقاط للفجيرة في المركز 12.

وفي مباراة أخرى، قلب الوصل تأخره بهدف دودو في الدقيقة 14 بتسديدة مباشرة إلى فوز 3-1 على مستضيفه خورفكان.

وأدرك فرناندو جايبور، الذي سجل ثنائية وصنع الهدف الثالث، التعادل للوصل في الدقيقة 49 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضع فريقه في المقدمة بتسديدة أرضية زاحفة من مدى قريب في الدقيقة 62.

بهدف دون رد بقدم محمود خميس..

النصر يحقق فوزاً ثميناً على #الفجيرة بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ11#النصر_الفجيرة#أبوظبي_الرياضية 2#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/xq94KIvaN3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2019

وأرسل جايبور تمريرة عرضية متقنة أحرز منها البرازيلي ويلتون سواريس، لاعب الشارقة السابق، الهدف الثالث للوصل في الدقيقة الأخيرة.

وحقق الوصل فوزه الرابع هذا الموسم ليتقدم للمركز السابع برصيد 15 نقطة، مقابل أربع نقاط لخورفكان في ذيل الترتيب.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم الوحدة مع العين في قمة الجولة وشباب الأهلي مع كلباء.