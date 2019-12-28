الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الوحدة والعين في الدوري الإماراتي

يتابع عشاق الكرة الإماراتية اللقاء المرتقب بين الوحدة وضيفه العين مساء اليوم السبت في الجولة 11 لدوري الخليج العربي.

وتقام اليوم السبت أيضًا 4 مباريات ضمن هذه الجولة على رأسها صدام شباب الأهلي دبي أمام اتحاد كلباء، وأيضًا بني ياس ضد الجزيرة، بجانب مباراة خورفكان أمام الوصل، ويلعب النصر ضد الفجيرة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الوحدة والعين في دوري الخليج العربي، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات، على ملعب ”آل نهيان“ بنادي الوحدة الإماراتي.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.

ترتيب الفريقين

يحتل العين المركز الرابع برصيد 18 نقطة بينما يحتل الوحدة المركز السابع برصيد 14 نقطة.

وحقق العين 5 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر مرتين، وسجل الزعيم 24 هدفًا واستقبل 13 هدفًا.

وأحرز أصحاب السعادة 4 انتصارات وتلقوا 4 خسائر وتعادلوا مرتين، وسجل الفريق 20 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإماراتي المهاجم الأرجنتيني سيباستيان تيغالي نجم الوحدة برصيد 9 أهداف بالتساوي مع التوغولي لابا كودجو مهاجم العين.

وفاز الوحدة 1/0 في آخر لقاء جمعه بالعين يوم 26 مايو الماضي في الدوري في الموسم الماضي.

الوحدة.. وتذبذب النتائج

يعاني الوحدة هذا الموسم من واقع صعب بسبب تذبذب النتائج والخروج من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي أمام الجزيرة، وحقق الفريق فوزًا وحيدًا في آخر 5 لقاءات له بالدوري، وتلقى خسارتين أمام شباب الأهلي دبي برباعية وحتا وتعادل مرتين مع الوصل وخورفكان.

ويعاني الوحدة غيابات مؤثرة على رأسها إسماعيل مطر وحمدان الكمالي للإصابة وحسين عباس للإيقاف مع فسخ عقد الثنائي الأوروغواياني نيكولاس ميليسي والإسباني كارليتووس.

وقال المدرب الإسباني مانويل خيمينيز، المدير الفني لفريق الوحدة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن الوحدة يعيش واقعًا صعبًا بعد الخروج من البطولة الثانية هذا الموسم قائلًا: ”لقاء العين سيكون صعبًا لأنه منافس قوي ويملك لاعبين مميزين، ونحن سنقاتل في محاولة للفوز، وأتمنى تقديم نفس الأداء القوي الذي قدّمناه في مباراة الجزيرة الأخيرة في الكأس، رغم اللعب بـ10 لاعبين“.

ويعتمد الوحدة على طريقة 4-5-1 بوجود حارس المرمى محمد الشامسي، وأمامه رباعي الدفاع محمد برغش والكوري الجنوبي شانج وو ريم وعبدالله الرفاعي ومنصور الحربي، بينما يقود خط الوسط لاعب الارتكاز الصاعد أحمد الأكبيري ويمينه خليل إبراهيم ويساره إسماعيل الزعابي وفي العمق طحنون الزعابي ومحمد الغساني، ويقود الهجوم الأرجنتيني سيباستيان تيغالي.

العين.. وتصحيح المسار

يبحث العين عن تصحيح المسار بعد أن تراجعت النتائج بالدوري وخسر أمام الظفرة ورحل المدرب الكرواتي إيفان ليكو، وأصبح الفريق مرتبطًا بـ3 مباريات قوية بداية من لقاء الوحدة الليلة، ثم شباب الأهلي دبي يوم الخميس المقبل، ثم مواجهة النصر في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

ويقود تدريب العين المدير الفني المؤقت العراقي غازي فهد الذي أكد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن جميع المباريات لقاءات كؤوس بالنسبة للعين موضحًا أن الفترة الحالية لا تحتمل نزيف النقاط.

وأوضح فهد أن مواجهة الوحدة ديربي مثير وستكون لها أجواء مميزة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وخاصة أن الفريق يبحث عن المنافسة على صدارة الترتيب.

ويغيب عن العين لاعبه الجزائري عبدالرحمن مزيان ويعود الهداف التوغولي لابا كودجو بجانب بندر الأحبابي ومحمد فايز وريان يسلم، ويعتمد العين على تشكيلة تضم الحارس خالد عيسى، وأمامه رباعي الدفاع إسماعيل أحمد ومهند العنزي ومحمد أحمد وسعيد جمعة، بينما يقود خط الوسط يحيى نادر وبجواره الياباني تسوكاسا شيوتاني بجانب مثلث صناعة اللعب محمد عبدالرحمن ”عجب“ وبندر الأحبابي والبرازيلي كايو كانيدو، وفي الهجوم التوغولي لابا كودجو.

وقال أحمد عبدالحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن ظروف الوحدة صعبة للغاية خاصة مع وجود غيابات مهمة على رأسها إسماعيل مطر وحمدان الكمالي كعناصر خبرة بجانب الثنائي الأجنبي ميليسي وكارليتوس اللذين رحلا عن الفريق.

وأضاف ”العين في مهمة صعبة أيضًا خاصة أن المدرب ليكو رحل عن منصبه مع تعيين مدرب مؤقت وهو العراقي غازي فهد“.