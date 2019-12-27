الظفرة يُلحق بالشارقة أول خسارة هذا الموسم ويهدد صدارته لترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

ألحق الظفرة أول خسارة بضيفه الشارقة حامل لقب ومتصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم، بالفوز عليه 3-1 في افتتاح الجولة 11 اليوم الجمعة.

وحقق الظفرة انتصاره الخامس في 11 مباراة ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس.

ووضع خالد باوزير الظفرة في المقدمة بعد أربع دقائق من البداية عبر ركلة حرة رائعة، لكن ريان مينديز أدرك التعادل لحامل اللقب من ركلة جزاء في الدقيقة 32 عندما سدد الكرة بقوة على يمين خالد السناني حارس الظفرة.

وأعاد عبد الرحمن يوسف أصحاب الأرض للمقدمة بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 60، قبل أن يجعل جواو بيدرو النتيجة 3-1 للظفرة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بدقيقتين أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لسهيل المنصوري لاعب الظفرة.

وباتت صدارة الشارقة في خطر بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة، إذ إن ملاحقه المباشر شباب الأهلي دبي، الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة، يمكنه اعتلاء القمة في حال فوزه على ضيفه اتحاد كلباء غدا السبت.