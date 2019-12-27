الوحدة الإماراتي يقرر إنهاء التعاقد مع نيكولاس ميليسي والإسباني كارليتوس

قرر نادي الوحدة الإماراتي إنهاء عقد المحترف الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، مع النادي بالتراضي، والرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشرت صحيفة ”الاتحاد الرياضي“ الإماراتية تقريرا أشارت فيه إلى أن ميليسي اتفق مع إدارة النادي على فسخ عقده بالتراضي، وسيرحل اللاعب للعب في أحد أندية الدرجة الأولى في أمريكا الجنوبية

وأشارت إلى أن المحترف الأوروغوياني رفض الإفصاح عن أسباب رحيله، مؤكدا أنها ”أسباب شخصية“.

وينتهي عقد ميليسي مع الوحدة في يونيو 2021.

رحيل ميليسي جاء بعد ساعات قليلة من إعلان عبدالسلام جمعة، مدير فريق الوحدة الإماراتي، رحيل المهاجم الإسباني كارلوس لوبيز ”كارليتوس“، عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال جمعة، في تصريحات تلفزيونية إن كارليتوس لن يكمل المهمة مع فريق الوحدة، وهذا الأمر يعود إلى بعض الأمور الفنية، وسيتم قيد لاعب الوسط الكوري الجنوبي لي ميونج جوو، الوافد الجديد بدلا من كارليتوس في قائمة الفريق“.

ويحتل فريق الوحدة المركز السادس في جدول مسابقة دوري الخليج العربي برصيد 14 نقطة.