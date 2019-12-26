تعديل موعد نصف نهائي كأس الخليج العربي (صورة)

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعديل موعد مباراتي نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وقال حساب الدوري الإماراتي على موقع ”تويتر“: ”بناء على الاجتماع التنسيقي بين لجنة المنتخبات باتحاد الكرة، واللجنة الفنية برابطة المحترفين الإماراتية، نصف نهائي كأس الخليج العربي يقام في العاشر من يناير 2020، بدلا من الموعد السابق (9 يناير).

وتجمع مباراتي نصف النهائي الجزيرة مع شباب الأهلي دبي، والعين مع النصر.

وتلعب مباراة الجزيرة مع شباب الأهلي دبي الساعة 18:15، في حين يلعب العين مع النصر الساعة 20:45.

وحقق شباب الأهلي دبي لقب النسخة الأخيرة، وهو الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 4 ألقاب، مقابل لقبين للوحدة ولقب لكل من النصر، وعجمان، والجزيرة، والعين.