مدير المنتخب الإماراتي السابق يكشف أسباب أزمة عموري وشاهين عبدالرحمن قبل ”خليجي 24“ (فيديو)

كشف إسماعيل راشد، مدير المنتخب الإماراتي السابق، والذي قدم اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته مؤخرا بعد 6 أشهر في منصبه مع ”الأبيض“، الأسباب وراء أزمات معسكر الفريق الأخيرة قبل بطولة ”خليجي 24″، والتي أقيمت في قطر.

وكان قد خسر المنتخب الإماراتي أمام نظيره القطري برباعية مقابل هدفين، في ختام مباريات الفريقين بدور المجموعات من ”خليجي 24″، ليودع البطولة من الدور الأول.

وعن أسباب ابتعاده عن منصبه في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الإماراتي، قال رائد في حواره مع صحيفة ”الاتحاد“: ”قراري ليس هروبا من المسؤولية، وأنا لم أعتد ذلك في مسيرتي سواء لاعبا أو إداريا سابقا، ولكن فضلت الانتظار لحين أول تواصل مع اللجنة، أو اجتماع لدراسة الموقف، والاستماع إلى الأعضاء الجدد، ومر الوقت بعد تشكيل اللجنة، ولم يتم التواصل، وتم تشكيل جهاز فني جديد، واستمر موقف اللجنة كما هو، وعرفت أن هناك تحركات لضم أعضاء جدد إلى الجهاز الإداري، وتم تسريب معلومات للإعلام، تفيد بتعيين عيسى مير عضو اللجنة للإشراف على المنتخب، في الوقت الذي لم يتلق دكتور حسن سهيل، مشرف الأبيض، أي اتصال من اللجنة لإخطاره بعدم الرغبة في استمراره، وهو تصرف لم يكن يليق بحسن سهيل ودوره، سواء بوصفه عضو لجنة سابقا أو مشرفا للمنتخب، حيث يفترض أن يتم التواصل مع الجهاز الإداري بشكل لائق، وتوجيه الشكر لهم على المرحلة السابقة، وهذا لم يحدث“.

اسماعيل راشد مدير المنتخب السابق:

– عموري غيّر موعد عودته من برشلونة من كيفه و بهذا السبب تم استبعاده و تغريمه ١٥ الف درهم كـ عقوبة داخلية. pic.twitter.com/InMiplqNfv — UAE Sports News ???????? (@action_news) December 25, 2019

وعن أسباب إبعاد لاعبين قبل ”خليجي 24″، هما عمر عبدالرحمن وشاهين عبدالرحمن، وعن هذا الملف، قال: ”لا يمكن تلويث سمعة منتخب بالكامل، من أجل حوادث فردية، لا تعبر عن حقيقة التضحيات التي يقوم بها باقي اللاعبين، والالتزام الكامل في أروقة كل تجمع، وأعتقد أنه من باب الأولى أن نشيد بالجهاز الإداري، الذي لم يتستر على أي مخالفة، وعاقب اللاعب المخطئ، ويجب أن يدرك الجميع أن المنتخب كان منضبطا، ولاعبو (الأبيض) كانوا مثالا في الالتزام والانضباط داخل المعسكر، ونحن لسنا مسؤولين عما يفعله اللاعبون خارج فترات المعسكر، كما أن اللاعب غير المنضبط، يأتي من ناديه وبيئته غير منضبط، وهذا عيب لا يتحمله جهاز المنتخب، لذلك أردنا القيام بزيارات إلى الأندية، ليكون التنسيق في هذا الملف عميقاً، وأن يرتبط ضبط الأمور الإدارية بالنادي، مع المنتخب وفلسفته الإدارية، بما يعود بالنفع على (الأبيض)، ودخلنا تقريبا 8 تجمعات، لم نر أي انفلات أو عدم التزام، سوى في ثلاث وقائع، والأمر انتهى عند هذا الحد“.

وعن أزمة ”عموري“ وشاهين، وحقيقة ما جرى قبل المعسكر، أشار: ”شاهين لم يحضر للمعسكر، اتصل واعتذر عن عدم الحضور، مدعيا أن لديه موعدا مع مقاول ما، رفضنا الأمر، وطلبنا منه التواجد بالمعسكر، خرجنا إلى التدريب في اليوم الأول، ولم يحضر اللاعب وقررنا استبعاده، ورفعنا تقريرا إلى لجنة المنتخبات، أما (عموري) فكان الاتحاد حجز له التذاكر إلى برشلونة للاطمئنان على إصابته، واللاعب قام بتغيير تاريخ العودة، من دون العودة إلى الجهاز الإداري، وبالتالي تأخر عن التجمع يوما واحدا، وهنا قرر مدرب المنتخب استبعاده، وكذلك الجهاز الإداري، ورفعنا أيضاً تقريرا إلى اللجنة، وحاولنا مع مارفيك لإثنائه عن القرار لكنه رفض لأن عموري لم يتدرب منذ فترة، والحقيقة أن عموري ما رأينا منه إلا كل خير في جميع المعسكرات“.

اسماعيل راشد مدير المنتخب السابق:

– شاهين عبدالرحمن قال لي عندي موعد مع المقاول و لم يحضر يوم الجمعة للتجمع! • اترك كل شي و شوف تعابير ويه حامد ???? يختصر لك الموضوع كله .. pic.twitter.com/x5poEFNrjd — UAE Sports News ???????? (@action_news) December 25, 2019

وعن سبب تعثر المنتخب الإماراتي وتقييمه للمدرب السابق مارفيك، أوضح: ”المنتخب يمر بإحلال وتجديد، ومن الطبيعي أن تكون هناك (كبوات)، إلا أن مارفيك لم يكن سيئا، بل على العكس أراه من أفضل المدربين الأجانب الذين عملوا مع المنتخبات، وكان مثالا في الاحتراف، ويسمع آراء مساعديه والجهاز الإداري، وغلطته الوحيدة هي عدم التزامه في الإقامة هنا، وحرصه على التواجد في هولندا، رغم طلب لجنة المنتخبات منه ضرورة الالتزام بالإقامة هنا، وليس فقط حضور بعض الجولات، ثم السفر في اليوم التالي“.