الجزيرة يصعق الوحدة بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس رئيس دولة الإمارات (فيديو)

تأهل نادي الجزيرة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات، بعد فوزه على نادي الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد نادي بني ياس ضمن دور الستة عشر.

سجل أهداف نادي الجزيرة علي مبخوت في الدقيقة 5، وزايد العامري (هدفين) في الدقيقتين 63 و 70.

فيما سجل للوحدة اللاعب طحنون الزعابي في الدقيقة 58، واللاعب سبستيان تيغالي في الدقيقة 91.

بعد مباراة مثيرة شهدت 5 أهداف..#الجزيرة يفوز على #الوحدة ويتأهل لربع نهائي #كأس_رئيس_الدولة بعد فوزه بنتيجة 3-2.. شاهد أهداف المباراة#الجزيرة_الوحدة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/FpmcTALnNr — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 24, 2019

وفي الجولة نفسها نجح نادي الوصل في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، بعد فوزه على خورفكان بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم على استاد نادي الشارقة.

سجل هدف الفوز للوصل اللاعب فابيو دي ليما في الدقيقة 70.