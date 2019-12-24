 الجزيرة يصعق الوحدة بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس رئيس دولة الإمارات (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الجزيرة يصعق الوحدة بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس رئيس دولة الإمارات (فيديو)

الجزيرة يصعق الوحدة بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس رئيس دولة الإمارات (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تأهل نادي الجزيرة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات، بعد فوزه على نادي الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد نادي بني ياس ضمن دور الستة عشر.

سجل أهداف نادي الجزيرة علي مبخوت في الدقيقة 5، وزايد العامري (هدفين) في الدقيقتين 63 و 70.

فيما سجل للوحدة اللاعب طحنون الزعابي في الدقيقة 58، واللاعب سبستيان تيغالي في الدقيقة 91.

وفي الجولة نفسها نجح نادي الوصل في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، بعد فوزه على خورفكان بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم على استاد نادي الشارقة.

سجل هدف الفوز للوصل اللاعب فابيو دي ليما في الدقيقة 70.

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