أهداف مباراة الجزيرة والوحدة: 1/3 لفخر أبوظبي (فيديو)

تقدم علي مبخوت لاعب نادي الجزيرة الإماراتي بهد في شباك الوحدة، خلال المباراة التي تقام بي الفريقين في دور الستة عشر ببطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي.

وأحرز مبخوت هدف الجزيرة من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

ونجح طحنون الزعابي في إدراك هدف التعادل للوحدة مع بداية الشوط الثاني، ولكن رد زايد العامري سريعًا وأحرز الهدف الثاني للجزيرة.

ومع حلول الدقيقة 70 أضاف العامري الهدف الثاني له والثالث للجزيرة.

يبحث الوحدة عن رد الاعتبار بعدما خسر أمام الجزيرة برباعية دون رد في ربع نهائي بطولة كأس الخليج العربي يوم 6 ديسمبرالماضي.

وفاز الوحدة بالجولة الثانية للدوري بنتيجة 3-2 كما فاز الوحدة بنتيجة 3-1 بالدوري في الموسم الماضي.