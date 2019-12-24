أهداف مباراة الجزيرة والوحدة: 1/3 لفخر أبوظبي (فيديو)

تقدم علي مبخوت لاعب نادي الجزيرة الإماراتي بهد في شباك الوحدة، خلال المباراة التي تقام بي الفريقين في دور الستة عشر ببطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي.
وأحرز مبخوت هدف الجزيرة من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.
ونجح طحنون الزعابي في إدراك هدف التعادل للوحدة مع بداية الشوط الثاني، ولكن رد زايد العامري سريعًا وأحرز الهدف الثاني للجزيرة.
ومع حلول الدقيقة 70 أضاف العامري الهدف الثاني له والثالث للجزيرة.
بهدف وحيد سجله #علي_مبخوت.. #الجزيرة يتقدم على #الوحدة بنتيجة 1-0 مع نهاية الشوط الأول#الجزيرة_الوحدة#كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/8yp2zyLfDX
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 24, 2019
صناعة أجمل من هدف..#تيجالي يمرر كرة ذكية بالكعب لـ #طحنون_الزعابي الذي يضعها في المرمة مسجلاً هدف التعادل لـ #الوحدة#الجزيرة_الوحدة#كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/oLdFkjl915
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 24, 2019
الرد يأتي سريعاً من #الجزيرة.. تمريرة سحرية من سيريرو تصل لـ #زايد_العامري الذي يضعها بسهولة في شباك #الوحدة#الجزيرة_الوحدة#كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/O1zLX5X9Ik
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 24, 2019
"البديل السوبر"#زايد_العامري يستغل تمريرة #عموري المتقنة ويضيف الهدف الثالث للجزيرة لتصبح النتيجة 3-1#الجزيرة_الوحدة#كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/JxMS7Ee8M3
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 24, 2019
يبحث الوحدة عن رد الاعتبار بعدما خسر أمام الجزيرة برباعية دون رد في ربع نهائي بطولة كأس الخليج العربي يوم 6 ديسمبرالماضي.
وفاز الوحدة بالجولة الثانية للدوري بنتيجة 3-2 كما فاز الوحدة بنتيجة 3-1 بالدوري في الموسم الماضي.