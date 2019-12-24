الوحدة الإماراتي يتعاقد مع الكوري الجنوبي لي ميونغ جوو (فيديو)

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم التعاقد مع لاعب الوسط الكوري الجنوبي لي ميونغ جوو ( 29 عاما ) لمدة موسمين ونصف حتى صيف 2022.

وسبق أن خاض لي ميونغ جوو تجربة مع نادي العين في دولة الإمارات.

وقال النادي في بيان رسمي: ”تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع لاعب الوسط الكوري الجنوبي لي ميونغ جوو ( 29 عاما ) لمدة موسمين ونصف حتى صيف 2022“.

”ويتمنى مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي الثقافي التوفيق والنجاح للاعب مع النادي“.

ويسعى الوحدة لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل عودة الفريق لسكة الانتصارات مجددا بعد أداء مخيب على المستوى المحلي.

ويشارك نادي الوحدة أيضا آسيويا حيث يخوض دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

ويلعب الوحدة اليوم الثلاثاء مباراة ثمن نهائي كأس رئيس الدولة أمام الجزيرة.