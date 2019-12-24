الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزيرة والوحدة في كأس رئيس الدولة

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المرتقب بين الجزيرة والوحدة في دور الستة عشر ببطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي.

ويبحث الفريقان عن التأهل لربع النهائي في البطولة في مواجهة قوية، وهو ما تستعرضه ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب ”بني ياس“.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي وأحمد العبيدلي.

رد الاعتبار

يبحث الوحدة عن رد الاعتبار بعدما خسر أمام الجزيرة برباعية دون رد في ربع نهائي بطولة كأس الخليج العربي يوم 6 ديسمبرالماضي.

وفاز الوحدة بالجولة الثانية للدوري بنتيجة 3-2 كما فاز الوحدة بنتيجة 3-1 بالدوري في الموسم الماضي.

أسلحة الجزيرة

يأمل الجزيرة تحقيق الفوز في لقاء الديربي ضد الوحدة وحسم التأهل لربع النهائي، وهو ما أكده الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني في المؤتمر الصحفي بأن الجزيرة قادر على تحقيق الفوز وحسم التأهل على حساب الوحدة.

وأوضح أن لقاءات الديربي مثيرة ودائما تتسم بالندية مؤكدا أن قدرات الفريق تسمح له بالتأهل وتحقيق الفوز في المرحلة القادمة كما أن الفرص تبدو متساوية بين الفريقين.

وأضاف كايزر: ”أنا أركز فقط على فريقي، ولا أعلق على ظروف المنافس أو أتحدث عما تمثله هذه المواجهة بالنسبة للوحدة، إضافة إلى أن الجزيرة يحترم جميع المنافسين ويستعد لكل المباريات بدرجة متساوية من الجدية والانضباط والتركيز“.

ويغيب عن الجزيرة الحارس علي خصيف، ويعتمد الجزيرة على تشكيلته التي تضم الحارس عبد الرحمن العامري وأمامه رباعي الدفاع خليفة مبارك والصربي ميلوس كوزنافيتش ومحمد فوزي وسالم راشد بينما يقود خط الوسط الجنوب أفريقي ثيولاني سيريرو وعبد الله رمضان وعمر عبد الرحمن ”عموري“ ويقود خط الهجوم البرازيلي ماركوس كينو وخلفان مبارك وعلي مبخوت.

أوراق الوحدة

يأمل الوحدة أن يحقق الفوز على حساب الجزيرة ويتأهل لربع نهائي البطولة خاصة أن الوحدة يبحث عن رد الاعتبار بعد الهزيمة في كأس الخليج العربي برباعية دون رد.

وأكد المدرب الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الوحدة أن اللقاء سيكون صعبا خاصة في ظل الإصابات التي تضرب صفوف الوحدة بعدما خرج من الحسابات إسماعيل مطر وحمدان الكمالي والبرازيلي كارليتوس.

وأوضح خيمينيز في المؤتمر الصحفي أن ضغط المباريات يمثل أزمة للفريق في المرحلة الماضية وهو ما يجعله يلجأ لإشراك بعض اللاعبين الصغار لمنحهم الفرصة.

ويعتمد الوحدة على تشكيلته التي تضم راشد السويدي حارس المرمى وأمامه الرباعي الكوري الجنوبي تشانج وو ريم ومحمد برغش وعبد الله الرفاعي وحسن عباس للدفاع والأوروغوياني نيكولاس ميليسي ومنصور الحربي وطحنون الزعابي للوسط مع ثلاثي الهجوم خليل الحمادي وإسماعيل الزعابي والأرجنتيني سباستيان تيجالي.

وقال أحمد عبدالحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الوحدة سيكون أمام مهمة صعبة خاصة في ظل غيابات مهمة ومؤثرة بين صفوفه وعلى رأسها إسماعيل مطر وحمدان الكمالي.

وأوضح أن الوحدة يسعى لتجديد الدماء وتحقيق الفوز على حساب الجزيرة رغم أن الجزيرة لديه كتيبة من المواهب واكتسب دفعة معنوية قوية بعد التقدم في بطولة الكأس وأيضا الفوز في الدوري.

وأشار إلى أن الجزيرة يعتمد بشكل أساسي على تحركات ثلاثي الهجوم مبخوت وكينو وخلفان مبارك بجانب صانع الألعاب الموهوب عموري كما أن الوحدة لديه أوراق مهمة على رأسها سباستيان تيجالي الذي يعد القناص المميز الذي يعتمد عليه الفريق.