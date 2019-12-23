بركلات الترجيح.. الشارقة والظفرة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة (فيديو)

تأهل الشارقة والظفرة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بعد تجاوزهما حتا وعجمان بركلات الترجيح، على الترتيب، في دور الـ16، اليوم الإثنين.

وتقدم الحسن صالح للشارقة من مجهود فردي رائع، لكن حتا تعادل في الدقيقة 71، وقد احتسبه الحكم بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو ”VAR“، وفشل الفريقان في تسجيل المزيد من الأهداف ليتجها لركلات الترجيح التي ابتسمت للشارقة بنتيجة 4/3.

وفي مباراة ثانية، تأهل الظفرة على حساب عجمان بركلات الترجيح بنتيجة 9/8.

وفشل الفريقان في تسجيل أي هدف على مدار الأشواط الأربعة، قبل أن تنتهي لصالح الظفرة بركلات الترجيح.

#حتا يتعادل بهدف مثير.. هل عبرت الكرة خط المرمى؟

الحكم يحتسب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو#الشارقة_حتا #كأس_رئيس_الدولة #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/iqxmnjIaXB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2019