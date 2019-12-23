بركلات الترجيح.. الشارقة والظفرة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة (فيديو)

تأهل الشارقة والظفرة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بعد تجاوزهما حتا وعجمان بركلات الترجيح، على الترتيب، في دور الـ16، اليوم الإثنين.
وتقدم الحسن صالح للشارقة من مجهود فردي رائع، لكن حتا تعادل في الدقيقة 71، وقد احتسبه الحكم بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو ”VAR“، وفشل الفريقان في تسجيل المزيد من الأهداف ليتجها لركلات الترجيح التي ابتسمت للشارقة بنتيجة 4/3.
وفي مباراة ثانية، تأهل الظفرة على حساب عجمان بركلات الترجيح بنتيجة 9/8.
وفشل الفريقان في تسجيل أي هدف على مدار الأشواط الأربعة، قبل أن تنتهي لصالح الظفرة بركلات الترجيح.
#حتا يتعادل بهدف مثير.. هل عبرت الكرة خط المرمى؟
الحكم يحتسب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو#الشارقة_حتا #كأس_رئيس_الدولة #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/iqxmnjIaXB
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2019
”قرار صحيح باحتساب هدف حتا والكرة تجاوزت خط المرمى بكاملها والحالة صعبة جداً وزاوية الحكم هي الأفضل لاتخاذ القرار“
إبراهيم المهيري – خبير تحكيمي#الشارقة_حتا #كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/N7KrtYyg0q
— الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) December 23, 2019
#عادل_الحوسني يتألق ويقود #الشارقة إلى ربع النهائي بتصديه لركلتي ترجيح #الشارقة_حتا #كأس_رئيس_الدولة #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/PRybZrpFqF
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2019
#الظفرة يتأهل إلى دور الـ 8 بعد الفوز على #عجمان بركلات الترجيح بنتيجة 9-8
شاهد ملخص اللقاء..#عجمان_الظفرة#كأس_رئيس_الدولة #أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/qXUodXNap6
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2019