العين يطيح بدبا الحصن ويتأهل لربع نهائي كأس رئيس الدولة (فيديو)

تغلب نادي العين 2/0 على منافسه دبا الحصن، اليوم الإثنين، في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، ليضمن تأهله إلى ربع نهائي المسابقة.

وافتتح جمال معروف للعين في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وقد احتسبه الحكم بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“.

وأضاف كايو كانيدو كريا الهدف الثاني للعين في الدقيقة 45+1، مستغلا فشل دفاع دبا الحصن في إبعاد تسديدة جمال معروف.

وفشل الفريقان في إضافة أهداف جديدة في النصف الثاني من المباراة لتنتهي بتفوق العين 2/0، ويحجز مقعده في ربع نهائي البطولة.

ويعود آخر ألقاب العين في بطولة كأس رئيس الدولة إلى موسم 2017/2018، في حين أن شباب الأهلي دبي هو بطل النسخة الماضية، وهو الأكثر تحقيقا للقب المسابقة برصيد 9 مرات.