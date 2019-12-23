العين يطيح بدبا الحصن ويتأهل لربع نهائي كأس رئيس الدولة (فيديو)

تغلب نادي العين 2/0 على منافسه دبا الحصن، اليوم الإثنين، في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، ليضمن تأهله إلى ربع نهائي المسابقة.
وافتتح جمال معروف للعين في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وقد احتسبه الحكم بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“.
وأضاف كايو كانيدو كريا الهدف الثاني للعين في الدقيقة 45+1، مستغلا فشل دفاع دبا الحصن في إبعاد تسديدة جمال معروف.
وفشل الفريقان في إضافة أهداف جديدة في النصف الثاني من المباراة لتنتهي بتفوق العين 2/0، ويحجز مقعده في ربع نهائي البطولة.
ويعود آخر ألقاب العين في بطولة كأس رئيس الدولة إلى موسم 2017/2018، في حين أن شباب الأهلي دبي هو بطل النسخة الماضية، وهو الأكثر تحقيقا للقب المسابقة برصيد 9 مرات.
سجل واحتفل على طريقة #رونالدو..#جمال_معروف يتقدم لـ #العين والهدف يُحتسب بعد العودة إلى تقنية الفيديو #دبا_الحصن_العين #كأس_رئيس_الدولة #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/il59RdTsXz
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2019
#العين يضيف الهدف الثاني سريعاً..
المدافع يتصدى لتسديدة #جمال_معروف ولكن #كايو يتابع الكرة ويضعها في الشباك#دبا_الحصن_العين #كأس_رئيس_الدولة #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/TxMgQ0Af95
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2019