شاهد.. بدلاء بني ياس يتابعون قرار تقنية الفيديو من خلال كاميرا البث في كأس رئيس الدولة (فيديو)

في واقعة طريفة اتجه بدلاء نادي بني ياس لمشاهدة قرار تقنية حكم الفيديو ”VAR“، من خلال كاميرا البث، في مباراة الفريق أمام الفجيرة، في دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة، الإثنين.
وأظهرت الكاميرا توجه البدلاء لمتابعة إحدى لقطات المباراة عبر كاميرا البث، في واقعة طريفة وغريبة.
وتعود اللقطة إلى هدف سجله الإسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 90+1، لكن حكم المباراة قرر اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو (VAR)، ليحتسب الهدف ويعلن تأهل بني ياس.
وانتهت المباراة بتفوق بني ياس 1/0، ليكون أول المتأهلين لدور ربع النهائي.
وفي بقية المباريات يلعب الظفرة مع عجمان، والشارقة مع حتا، وشباب الأهلي دبي مع النصر، والجزيرة مع الوحدة، والوصل مع خورفكان، واتحاد كلباء مع البطائح.
يشار إلى أن شباب الأهلي دبي هو حامل لقب النسخة الماضية، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 9 ألقاب.
بدلاء #بني_ياس يتابعون قرار تقنية الفيديو من خلال كاميرا البث #بني_ياس_الفجيرة#كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/zJpKwBCo2Z
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2019
أنت الحكم هل هذا الهدف صحيح؟
للمرة الثانية.. #كوندي يسجل والحكم يعود لتقنية الفيديو ويحتسب الهدف في النهاية#بني_ياس_الفجيرة#كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/Ea1ZuOUozS
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2019