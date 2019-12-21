رسميا.. نادي العين ينفصل عن المدرب إيفان ليكو (صورة)

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم السبت، رسميا، إنهاء علاقته مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو بالتراضي، وتعيين غازي فهد في منصبه بشكل مؤقت.

وقال العين في بيان على موقعه على الإنترنت: ”يعلن مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم إعفاء الكرواتي إيفان ليكو، مدرب الفريق والجهاز الفني المعاون له، من مهمته في قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول، وتكليف العراقي غازي فهد مدرب الفريق ”الرديف“ فريق تحت 21 سنة بتولي مهمة تدريب الفريق الأول ”مؤقتًا“، وذلك إلى حين تسمية المدير الفني الجديد“.

وأضاف: ”أكد الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن اتخاذ القرار جاء بناء على تقارير اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي وذلك بعد خسارة الفريق لعدة نقاط خلال الاستحقاقات الماضية، موضحا: ”جميع القرارات الخاصة بشركة كرة القدم تستند إلى معايير ثابتة وسياسة واضحة وفقا لاستراتيجية النادي في العمل، وبعيدا عن الأساليب التي تفرضها ردود الأفعال الارتجالية أو التعامل مع الوضع بالعاطفة، وندرك جيدًا أن الاستقرار في أي منظومة فنية لفرق كرة القدم بصورة عامة مهم جدا، وبالمقابل فإن التغييرات أحيانًا تتبعها مؤثرات سلبية، غير أننا وصلنا إلى قناعة تامة بأن الجهاز الفني اجتهد وعمل غير أنه لم يحالفه التوفيق في بعض القرارات الفنية خلال التحديات التي خاضها النادي في الاستحقاقات الماضية“.

ويحتل العين المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي وفي رصيده 18 نقطة من 10 مباريات، بفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر.

وأردف البيان: ”اتساقًا مع دعم ورعاية رئاسة النادي، وانطلاقا من طموحات العين الكبيرة في تحقيق أهدافه المرجوة، وسعيًا لإسعاد كل منتم إلى النادي بالوصول إلى منصات التتويج مع نهاية الموسم الحالي، ارتأينا اتخاذ قرار إنهاء العلاقة بالتراضي مع المدرب“.

واستطرد الدرمكي قائلًا: ”أعتقد أن فرصة الفريق في المنافسة على جميع الألقاب ما زالت قائمة وتحقيق طموحات ”العيناوية“، والعمل جارٍ على التعاقد مع مدرب جديد لفريق الكرة الأول، ووضعت اللجنة الفنية للاحتراف عدة أسماء تناسب المرحلة الحالية، وسيتم حسم ملف المدرب الجديد لقيادة الفريق قريبا من اتخاذ قرار إعفاء المدرب ليكو، ونحن حريصون على أن يكون صاحب اسم معروف ونجاحات كبيرة والعين مر بظروف مشابهة من قبل عندما لم يوفق الفريق مع كيكي وفوساتي، ولكن بتعاون الجميع ودعم الجماهير حقق كل أهدافه“.