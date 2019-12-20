ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة العاشرة (صورة)

فاز شباب الأهلي دبي على مستضيفه خورفكان بهدفين دون ردٍ ليضيق الفارق مع الشارقة متصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم إلى نقطة واحدة، اليوم الجمعة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 23 نقطة من 10 مباريات، بينما تعمقت جراح خورفكان الذي استمر في ذيل الترتيب دون أي انتصار برصيد 4 نقاط.

وسجل الدولي الاماراتي علي مبخوت ثلاثية في انتصار الجزيرة الساحق 4-صفر على مستضيفه الوصل ليصعد للمركز الثالث برصيد 20 نقطة.

بينما تجمد رصيد الوصل عند 12 نقطة في المركز الثامن بعد أن تجرع الخسارة الرابعة في 10 مباريات.

ويتصدر الشارقة ترتيب الدوري الإماراتي بـ24 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: